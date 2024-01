Mehrere Unfälle aufgrund winterglatter Fahrbahn

Speyer/Römerberg (ots) – Am Donnerstag 11.01.2024 ereigneten sich auf der B9 mehrere Unfälle aufgrund winterglatter Fahrbahn. Von den Beteiligten wurde niemand verletzt.

Unfall 1: Gegen halb 6 kam ein PKW auf der Richtungsfahrbahn Germersheim in einer Linkskurve, nahe der K26 bei Römerberg, vom linken Fahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er einen PKW auf dem rechten Fahrstreifen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Unfall 2: Kurz nach 6 Uhr kam der PKW eines 48-Jährigen auf der Richtungsfahrbahn nach Ludwigshafen, kurz nach der K26 bei Römerberg, ins Schleudern. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen und kippte dabei auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer konnte eigenständig und unverletzt aus dem Fahrzeug über die Beifahrerseite herausklettern. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

Unfall 3: Gegen halb 7 verlor ein 61-Jähriger auf der Gegenseite, auf der Richtungsfahrbahn Germersheim, einige hundert Meter weiter, die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er blieb schließlich in einem Gebüsch des angrenzenden Grünstreifens zum Stehen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Unfall 4: Kurz vor 7 Uhr verlor eine 18-jährige Autofahrerin auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen, auf Höhe der Abfahrt Speyer-West, die Kontrolle über ihren PKW, touchierte mit ihrem linken Reifen den Bordstein der Mittelschutzplanke und blieb auf der linken Fahrspur liegen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der linke Fahrstreifen musste bis zum Abschleppen des Fahrzeugs gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Aufbruch und Diebstahl aus mehreren PKW

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 10.01.2024 gegen 18 Uhr auf Donnerstag 11.01.2024 um 08:40 Uhr, brachen unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Carl-Zeiss-Straße und in der Lessingstraße auf und entwendeten aus diesen diverse Sachen. Es wurde sich jeweils gewaltsam durch Einschlagen einer Seitenscheibe Zugang zu den Fahrzeugen verschafft.

Nach derzeitigem Stand wurden insgesamt sechs Fahrzeuge aufgebrochen, Anhaltspunkte für weitere Aufbrüche liegen nicht vor. Aus den Fahrzeugen wurden u.a. Dokumente, Sonnenbrillen, Ladekabel, ein Werkzeugkasten und eine Bauchtasche entwendet. Es entstand ein hoher vierstelliger Schaden.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de