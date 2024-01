Beifahrerin verletzt

Hochstadt (ots) – Am 11.01.2024 befuhr gegen 17:55 Uhr eine 52-jährige Dacia-Fahrerin die B272 in Fahrtrichtung Hochstadt. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 15-Jährige. Die Dacia-Fahrerin musste an dem dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 25-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf die Dacia-Fahrerin auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Zudem wurde die 15-Jährige durch den Unfall leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Mercedes-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Klingenmünster (ots) – Am Mittwoch 10.01.2024 gegen 06:25 Uhr, wurden am Ortseingang Klingenmünster, von Heuchelheim-Klingen kommend, zwei Verkehrsschilder beschädigt. In diesem Zusammenhang wird nach einem Lkw mit Anhänger gesucht. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke

Landau (ots) – Am 11.01.2024 wurde am Nachmittag durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke durchgeführt. In einem Zeitraum von 1,5 Stunden mussten zehn Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie nicht angeschnallt waren. Zwei Fahrzeugführer müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen, da im PKW befindliche Kinder nicht angeschnallt waren.

Vier weitere Fahrzeugführer wurden beanzeigt, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Hier steht jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg im Raum. Außerdem wurden zwei Mängelberichte wegen abgelaufener Hauptuntersuchung und fehlender Papiere ausgestellt.

Verkehrsunfälle durch Straßenglätte

Bad Bergzabern/L545 (ots) – Am Freitag 12.11.2024, kam es in den Morgenstunden auf der L 545 zwischen Steinfeld und Bad Bergzabern zu drei Verkehrsunfällen wegen Straßenglätte. Gegen 07:40 Uhr befuhr eine 46-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die L 545 in Richtung Steinfeld, kam nach einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Seitengraben.

Gegen 08:06 Uhr kam eine 31-jährige Fahrerin von Bad Bergzabern kommend in Richtung Steinfeld, nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck ihres Pkw Hyundai gegen die Böschung. Um 08:10 Uhr kam die 45-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris in einer Linkskurve, aufgrund von Straßenglätte, nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei allen drei Verkehrsunfällen wurden die Insassen nicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit nicht beziffert werden.