Polizei auf Trab gehalten, nun inhaftiert

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag 11.01.2024, vollstreckte die Kriminalpolizei einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 25-jährigen in Kaiserslautern lebenden Mann. Grund des Haftbefehls: Er ist 7 gewerbsmäßiger Ladendiebstähle innerhalb von 4 Wochen dringend verdächtig. Bereits zuvor fiel er im Bereich der Verbandsgemeinde Weilerbach der Polizei immer wieder negativ auf. Aufgrund der Häufigkeit der begangenen Straftaten regte die Polizei einen Untersuchungshaftbefehl bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern an.

Einsatzkräfte nahmen den 25-Jährigen zuhause widerstandlos fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr an. Der Verdächtige machte von seinem Schweigerecht gebrauch und machte keine Angaben zur Sache. Die Ermittlungen laufen.

Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |pet

In Parfümerie eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Langfinger Zutritt zu einer Parfümerie in der Fackelstraße. Eine Mitarbeiterin meldete der Polizei am Donnerstag um 9:25 Uhr, dass eine Tür des Ladengeschäfts offenstehen würde. Diese wäre am Vorabend gegen 19 Uhr verschlossen worden.

Nach bisherigen Ermittlungen durchwühlten die Täter bei dem Einbruch die gesamten Geschäftsräume. Mitgenommen hatten sie aber nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631-369 2620 von der Kriminalpolizei in Kaiserslautern entgegengenommen.|kfa

Gegenstände aus Fahrzeugen und Garage gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte machten sich in der Nacht zu Donnerstag an mehreren Autos und an einer Garage in der Ludwig-Thoma-Straße zu schaffen. Ein 41-jähriger Mann meldete der Polizei, dass jemand in seinen Wagen eingebrochen habe. Nach seinen Angaben stand das Gefährt von Mittwoch 18:37 Uhr bis Donnerstag 07:15 Uhr, in der Hofeinfahrt.

Ermittlungen ergaben, dass die Täter nicht nur das eine Fahrzeug angegangen hatten, sondern sich auch an einem in der Garage geparkten Pkw zu schaffen machten. Hierbei entwendeten die Langfinger eine Geldbörse, samt Bankkarten, Ausweisen und Bargeld, sowie eine Sonnenbrille und Kopfhörer. Zudem fehlte ein hochwertiges blau/schwarzes Mountainbike der Marke Orbea, welches sich zuvor noch in der Garage befand.

Die Polizei hat die Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die in der besagten Tatnacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631-369 2620 entgegen. |kfa

Ohne Führerschein, dafür mit Drogen unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Blutprobe und mehrere Strafanzeigen sind das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am Freitagmorgen in der Feuerbachstraße. Beamte kontrollierten dort gegen 02:30 Uhr einen VW Polo. Bereits während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte einen starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug fest.

Der 36-jährige Fahrer gab auch den Konsum von Drogen vor Beginn der Fahrt zu. Zudem hatte der Mann keinen gültigen Führerschein. Bei der Durchsuchung konnte noch eine kleine Menge Marihuana sichergestellt werden. Anschließend musste der Fahrer mit auf die Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und dementsprechende Strafverfahren eingeleitet.|pet

Kreis Kaiserslautern

Brand mit verstorbener Person

Martinshöhe (ots) – Bei einem Brand eines Wohnhauses am frühen Freitag 12.01.2024 ist eine Person ums Leben gekommen. Gegen 1 Uhr rückte der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei in die Felsenbrunnerstraße aus. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stand das Haus im Vollbrand. Vor dem Anwesen hatten sich bereits 4 Bewohner in Sicherheit gebracht.

Ein 45-jähriger Mann wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Eine Verbringung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Brandbekämpfer fanden eine leblose Frau in dem Einfamilienhaus. Hierbei dürfte es sich um eine 66-jährige Hausbewohnerin handeln.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen und zur Brandursache dauern an.

Den entstandenen Gebäudeschaden schätzt die Polizei auf einen 6-stelligen Betrag. |kfa