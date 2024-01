Auf Mülldeponie in Streit geraten und Angestellten verletzt

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 11.01.2024 um 08:25 Uhr, geriet ein 49-jähriger Angestellter einer Mülldeponie in der Max-Born-Straße mit einem bisher unbekannten Mann in Streit, welcher den Vorgaben der Müllablagerung keine Folge leisten wollte. Im weiteren Verlauf des Streitgespräches begann der Mann den Angestellten mit Stahlkappenschuhen an das Knie und in den Bauch zu treten. Hierbei wurde der Angestellte leicht verletzt. Das Mobiltelefon des Angestellten wurde hierdurch ebenfalls beschädigt.

Zudem schlug der Mann dem Angestellten mit der Faust an den Kopf. Daraufhin wurde er von einem Zeugen zurückgehalten. Der Täter verließ daraufhin das Gelände der Deponie mit seinem Ford Transit in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen und seinem Fahrzeug verlief ergebnislos. Das Kennzeichen des Ford ist bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte brechen in Wohnhaus ein – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 11.01.2024 zwischen 14:30-23:45 Uhr, verschaften sich Unbekannte Zutritt in ein Wohnanwesen in der Graudenzer Linie im Stadtteil Schönau. Über die Eingangstür gelangten sie in das Innere der Räumlichkeiten und durchwühlte einen Karton sowie diverse Schränke. Neben Bargeld im niedrigen 3-stelligen Bereich, nahmen die Täter Schmuck sowie 2 Armbanduhren an sich und flüchteten anschließend wieder über die Eingangstür. Der Diebstahlschaden wird auf einen höheren 4-stelligen Betrag geschätzt.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche verdächtige Personen in Tatortnähe wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel: 0621/174-4444, zu melden.