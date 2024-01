Nach Fahrerflucht mehrere tausend Euro Schaden – Zeugenaufruf

Neckargemünd (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochmorgen, in der Zeit von 10:10-11:30 Uhr. Eine noch bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte in der Wiesenbacher Straße einen grauen Audi. Dieser war auf einem Parkplatz einer Arztpraxis geparkt. Nachdem die oder der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparkvorgang die komplette linke Fahrzeugseite des Audis beschädigt hatte, entfernte sich die Person in unbekannte Richtung.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im mittleren vierstelligen Bereich. Die Fahrzeugbesitzerin stellte den Schaden allerdings später erst zu Hause fest und begab sich dann auf das Polizeirevier Mosbach zur Anzeigenerstattung.

Das Polizeirevier Mosbach ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die oder den bislang unbekannten Fahrzeugführer geben können, bzw. Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, unter: 06261/8090 zu melden.

Unfallbeteiligter flüchtet nach Auffahrunfall auf der Autobahn – Polizei sucht Zeugen

Ketsch/ BAB 6 (ots) – Am Freitag fuhr ein Mann mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen der BAB 6 in Richtung Mannheim. Aus bislang unbekannten Gründen bremste er gegen 08:40 Uhr plötzlich stark ab. Eine 31-jährige Fiatfahrerin hielt nach ersten Erkenntnissen einen zu geringen Abstand zu dem vorausfahrenden Audi.

Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte sie noch nach links auszuweichen. Dabei touchierte sie mit ihrem vorderen rechten Radlauf das andere Auto und prallte schräg auf eine Betonleitwand. Die beiden Unfallbeteiligten fuhren ihre Fahrzeuge zunächst auf den Seitenstreifen.

Dann aber entfernte sich der Audifahrer mit seinem Auto von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben oder auf das Eintreffen der Polizei zu warten, weshalb der Verkehrsdienst Heidelberg nun gegen den Fahrer des Audis wegen Unfallflucht ermittelt.

Bei dem Fahrzeug des unbekannten Audifahrers soll es sich um eine schwarze Audi-Limousine neueren Modells mit jeweils zwei Auspuffrohren (rechts und links) gehandelt haben.

Im Auto saßen zwei Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren. Der Fahrer soll dem südeuropäischen Phänotyp entsprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/1744111 zu melden.

Mehrere Heuballen in Brand geraten

Hirschberg (ots) – Nach der gestrigen Brandentwicklung an mehreren Heuballen gegen 21:40 Uhr auf einem Feldgebiet zwischen Großsachen und Leutershausen, konnte das Feuer gegen 14:30 Uhr nun endgültig gelöscht und die Löscharbeiten der Feuerwehr eingestellt werden. Die Straßensperrungen an der L 541 Hirschberg an der Bergstraße in Richtung Mannheim zwischen B3 und BAB 5 konnten gegen 14:30 Uhr aufgehoben und die Fahrbahn für den Verkehr wieder vollständig freigegeben werden.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Hinweise auf die Brandursache sind bislang nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Weinheim in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag.

Zahlreiche Betrugsanrufe überfluten die Rhein-Neckar-Region

Schwetzingen/Wiesloch/Ketsch/Gaiberg/RNK (ots) – In den letzten Tagen kam es im RNK erneut zu zahlreichen Anrufen durch bislang unbekannte Täter, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Sie versuchten ihre Opfer geschickt in Gespräche zu verwickeln und deren Vertrauen zu gewinnen und gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen kam, bei denen die Täter jedoch bereits festgenommen wurden.

Die vermeintlichen Polizeibeamte fragten ihre Opfer am Telefon über ihr Hab und Gut aus, da dieses angeblich in Gefahr sei von anderen Einbrechern gestohlen zu werden. Einige der Opfer erkannten den Betrug, beendeten das Gespräch und meldeten den Anruf der Polizei. So konnten in der Region zahlreiche Anrufe durch die Polizei registriert werden.

In der Seestraße in Ketsch klingelten am Mittwoch gegen 11 Uhr sogar 2 bislang unbekannte Täterinnen und wiesen sich mittels eines gefälschten Dienstausweises ebenfalls als Polizeibeamtinnen aus. Sie fragten den 79-jährigen Bewohner nach der Sicherheitstechnik des Hauses aus. Nachdem sie alle relevanten Informationen erhalten hatten, verließen sie das Anwesen und liefen in Richtung Enderlestraße davon. Erst nach Rücksprache mit seiner Ehefrau erkannte der 79-Jährige die Situation und meldete den Vorfall der Polizei.

Das Polizeipräsidium Mannheim weist erneut auf die Betrugsmasche hin und bittet die Bürger sich gut zu informieren und auch ihren Familien- und Bekanntenkreis zu sensibilisieren.

Informationen hierzu finden sie auf folgender Internetseite: https://www.polizei -beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, scheuen sie sich nicht, diesen der Polizei zu melden. Hierzu können sie jede beliebige Polizeidienststelle aufsuchen.