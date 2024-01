Drei Tatverdächtige nach Diebstahl von Handy festgenommen – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 11.01.2024 um 22:45 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger an der Bushaltestelle bei der Touristeninformation am Heidelberger Hauptbahnhof. Dort wurde er durch eine Personengruppe, ca. 3-5 Personen angesprochen und umringt. Währenddessen packte ein Mann aus der Gruppe den 24-Jährigen an der Jacke und hielt ihn fest. Ein weiterer Mann griff ihm in die Brusttasche der Jacke und entwendete ein Mobiltelefon.

Danach entfernte sich die Personengruppe in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige erbat im Anschluss die Hilfe eines zufällig vorbeikommenden Passanten und verständigte über dessen Handy die Polizei.

Drei Männer der Personengruppe konnten im Rahmen der Fahndung durch aufmerksame Polizisten schließlich im Grasweg festgestellt und festgenommen werden. Das entwendete Mobiltelefon im Wert von ca. 80 EUR führten sie allerdings nicht mit sich. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die 3 Männer im Alter von 21, 24 und 24 Jahren entlassen.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen eingeleitet und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Tatverdächtigen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Mehrere Einbrüche in Gartenhütten – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 19 Uhr am Dienstag und 15:30 Uhr am Donnerstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartengrundstücken in dem Wilde-Roths-Weg und durchsuchte die dortigen Gartenhütten nach Wertgegenständen. Wie viele Grundstücke betroffen sind und wie hoch der Schaden insgesamt ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord leitete die Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.