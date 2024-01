Anlagebetrug – Polizei warnt vor vermeintlich hochrentablen Anlagegeschäften

Karlsruhe (ots) – Seit einigen Wochen verzeichnet die Kriminalpolizei vermehrt Anzeigen im Bereich des Anlagebetrugs. Insbesondere im Zusammenhang mit der Genehmigung der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC von börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) am 10.01.2024,warnt das Dezernat für Wirtschaftskriminalität nun vor Betrügern, welche sich die aktuelle Nachrichtenlage zu Nutze machen und für vermeintlich hochlukrative Anlagemöglichkeiten mit Bitcoins und anderen Kryptowährungen im Zusammenhang mit sog. Online-Trading-Portalen werben.

Weitergehende und umfassende Informationen zum Schutz vor Anlagenbetrug sowie Kontaktadressen von Beratungsstellen gibt es online unter https://www.polizei-beratung.de

Kreis Karlsruhe

Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter öffneten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Marxzell mehrere offenbar unverschlossene Fahrzeuge und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendete ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Mittwoch gegen 18 Uhr einen Geldbeutel aus dem Handschuhfach eines nicht abgeschlossenen Pkw in der Gartenstraße in Marxzell-Burbach, nachdem er in mehreren Einfahrten offenbar gezielt die Verschlussverhältnisse geparkter Autos überprüfte.

Der Tatverdächtige soll etwa 180-190 cm groß und schlank sein und braune Haare und Hakennase haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiße Daunenjacke mit Kapuze, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarze Handschuhe, eine beige Kargo-Hose und einen dunklen Schal, den er um den Hals und teilweise um sein Gesicht gewickelt hatte.

Auch in der Dekan-Fellhauer-Straße in Marxzell-Burbach beobachteten Anwohner am vergangenen Donnerstag gegen 00:30 Uhr zwei männliche Personen, die offenbar mit Taschenlampen in geparkte Fahrzeuge hineinleuchteten.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 18:45 Uhr und Donnerstag 07:00 Uhr, wurde offenbar ein weiteres nicht ordnungsgemäß verschlossenes Auto in der Straße Im Eichelgarten von Unbekannten durchwühlt. Da sich wohl keine Wertgegenstände im Fahrzeug befanden, flüchteten die Täter ohne Beute.

In Marxzell-Pfaffenrot wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ebenfalls ein unverschlossenes Fahrzeug in der Carl-Benz-Straße durchwühlt und Bargeld entwendet.

Der Polizeiposten Albtal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder möglicherweise verdächtige Personen auf den Bildern ihrer Überwachungskameras festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 3200-0 zu melden.

Um Ihr Auto und Ihre Wertsachen zu schützen, rät die Polizei:

Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Das Auto ist kein Tresor! Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, da die Diebe nahezu jedes Versteck kennen.

Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder sich an Fahrzeugen zu schaffen machen.