Groß-Gerau

Rund 50 Gräber im Visier von Metalldieben – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ginsheim (ots) – Auf Grabschmuck aus Kupfer und Bronze von insgesamt rund 50 Gräbern, haben es unbekannte Metalldiebe sowohl in der Nacht zum Donnerstag (11.01.) und auch in der Nacht zum Freitag (12.01.) auf dem Friedhof in der Neckarstraße abgesehen. Bereits im Dezember ereigneten sich jeweils zwei Diebstähle auf diesem Friedhof und auch auf dem Friedhof im benachbarten Bauschheim.

Eine genaue Schätzung der Schadenshöhe ist bislang nicht möglich, weil sich viele Geschädigte noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Die Beamten bitten Angehörige, die von den Diebstählen betroffen sind und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Polizei kontrolliert Geschwindigkeit und Gaststätten

Gernsheim (ots) – Am Donnerstag (11.01.), zwischen 18.30 und Mitternacht, führten Beamte der Polizeistation Gernsheim und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz gemeinsame Kontrollen durch. Geschwindigkeitskontrollen wurden auf der Landesstraße 3112, Höhe „Im Erlengrund“ und Gaststättenkontrollen in Gernsheim, Biebesheim und Stockstadt durchgeführt. Die Polizisten kontrollierten insgesamt 56 Personen und 28 Fahrzeuge.

Bei der Lasermessung wurden in etwa zweieinhalb Stunden 23 Übertretungen festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der bei erlaubten 70 km/h, mit 107 „Sachen“ unterwegs war. Ihn erwarten ein Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld.

Bei der anschließenden Überprüfung der Gaststätten stellten die Kontrolleure einen illegalen Spielautomaten sicher und leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Spielverordnung ein. Zudem kontrollierten sie in einem der Lokale einen Mann, der von der Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Strafverfahrens zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde.

Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Raunheim (ots) – Am Mittwoch 10.01.2024 zw. 05.30-05.45 Uhr, kam es in der Ringstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Eine 31jährige Raunheimerin, die mit ihrem PKW in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, kam aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit insgesamt 5 PKW, die am rechten Fahrbahn bzw. in Parkbuchten dort abgestellt waren.

Danach entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt von Unfallstelle. In den Abendstunden stellte sie sich jedoch bei der Polizei in Rüsselsheim und legte ein umfangreiches Geständnis ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Führerschein sichergestellt. Zur Rekonstruierung des Verkehrsunfalles werden mögliche Tatzeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Arbeitsunfall – 64-Jähriger von Traktor erfasst und tödlich verletzt

Mörlenbach (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Freitag 12.01.2024, ist ein 64-jähriger Mann ums Leben gekommen. Gegen 14:20 Uhr wurden die Polizei und die Rettungskräfte über den Vorfall auf einer Feldgemarkung zwischen Zotzenbach und Weiher informiert. Nach ersten Erkenntnissen parkte der 64-Jährige seinen Traktor auf einem dortigen leicht abschüssigen Feld, um Holz abzuladen.

Aus bislang unbekannter Ursache kippte das Fahrzeug um und erfasste den 64-jährigen Mann. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Wie es zu diesem tragischen Unglück kommen konnte, muss noch geprüft werden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Ebenso wurde die Abteilung Arbeitsschutz im Regierungspräsidium Darmstadt über den Vorfall informiert.

Brand einer Gartenhütte – Keine Personen verletzt

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstag 11.01.2024 kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Brand in einer Gartenhütte in der Kirchstraße. Gegen 13.30 Uhr wurden die Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg und die Leitstelle des Polizeipräsidiums Südhessen alarmiert. Durch das schnelle Eintreffen und Handeln der eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand gelöscht sowie ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Scheune verhindert werden.

Bei dem Vorfall kamen keine Personen oder Tiere zu Schaden. Der Sachschaden ist bislang nicht abschließend zu beziffern. Die Ermittlungen zur Brandursache des zuständigen Kommissariats 10 aus Darmstadt dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Einbruch in Kiosk/Tabakwaren erbeutet

Viernheim (ots) – Auf Tabakwaren hatten es Kriminelle in der Nacht zum Freitag 12.01.2024 gegen 0.45 Uhr, bei einem Einbruch in ein Kiosk in der Schulstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und ließen anschließend Tabakwaren in noch unbekannter Stückzahl mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Suzuki Vitara im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag (11.01.) und Freitagmorgen (02.01.) schlugen Unbekannte zwei Scheiben eines schwarzen Suzuki Vitara ein, der in einem Parkhaus in der Holzstraße abgestellt war. Nachdem die unbekannten Täter den Innenraum des Autos vergeblich nach Stehlgut durchsuchten, flüchteten sie anschließend mit leeren Händen.

Der verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro.Das Kriminalkommissariat in Darmstadt (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen genommen.

Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch und sucht Zeugen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Wie der Polizei am Donnerstag (11.01.) bekannt wurde, stiegen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Blütenallee ein. Der Tatzeitraum soll zwischen Mittwoch (27.12.) und Donnerstag (11.01.) liegen. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die ungebetenen Gäste eine Scheibe ein, um in den Innenraum der Wohnung zu gelangen.

Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und erbeuteten eine Spielkonsole und eine Küchenmaschine. Im Anschluss machten sich die Einbrecher unbemerkt aus dem Staub und hinterließen einen Schaden über mehrere Tausend Euro.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Gemeinsam gegen Einbrüche – Aktionstag im Wohngebiet St. Wolfgang/Fachberater sensibilisieren an der Haustür

Dieburg (ots) – Am Donnerstag (11.01.) war die Polizei zwischen 15-18 Uhr im Rahmen der Präventionskampagne zum Thema Wohnungseinbruchskriminalität im Wohngebiet St. Wolfgang unterwegs. Die Aktion hatte das Ziel, die Bewohner für das Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren und sie über effektive Schutzmaßnahmen aufzuklären. Präventionsberater des Polizeipräsidiums Südhessen, der Schutzmann vor Ort Polizeihauptkommissar Michael Becker und der Freiwillige Polizeidienst waren gemeinsam im Einsatz, um durch direkte Gespräche und die Verteilung von Flyern und Broschüren die Anwohner zu informieren und zu beraten.

In diesem Zusammenhang wurden sie auch auf wichtige Aspekte aufmerksam gemacht, wie zum Beispiel gekippte Fenster oder offene Garagen, die unbewusst Hinweise auf ihre Abwesenheit geben und somit das Interesse von Einbrechern wecken könnten.

Den Bürgern bot sich somit die Gelegenheit, sich aus erster Hand über effektive Maßnahmen zur Vorbeugung von Einbrüchen zu informieren. Die Experten legten dabei besonderen Wert darauf, individuelle Fragen zu beantworten und auf spezifische Sicherheitsanforderungen der Anwohner einzugehen. Die umfassende Beratung deckte dabei eine breite Palette von Themen ab – von mechanischen Sicherungseinrichtungen bis hin zu Verhaltensempfehlungen.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten Fenstersicherungen.

Weitere Informationen und Präventionstipps sind auch kostenlos online unter www.polizei-beratung.de zu finden.

Einbruch in Doppelhaushälfte – Kripo sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Kriminelle hatten es am Donnerstag (11.01.) auf die Wertgegenstände in einem Wohnhaus in der Bessunger Straße abgesehen. Im Zeitraum zwischen 16-17 Uhr drangen die unbekannten Täter über die Gebäuderückseite in Abwesenheit der Bewohner ein, indem sie ein Küchenfenster aufhebelten. Anschließend dursuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Nach vollendeter Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Unfallflucht nach Zusammenstoß auf der B45 – Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Im Verlauf des Donnerstagnachmittags (11.01.) ereignete sich auf der B45 von Eppertshausen in Richtung Dieburg ein Auffahrunfall, der aufgrund einer rücksichtslosen Fahrweise eines bislang nicht bekannten Verkehrsteilnehmers entstanden sein soll. Gemäß Aussage der Unfallbeteiligten fuhr gegen 13.15 Uhr ein Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen, ehe er ohne zu blinken die Spur wechselte.

Da eine Ankündigung ausblieb, habe der Autofahrer eines schwarzen Seats Leon auf der linken Spur eine Gefahrenbremsung durchführen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Lkw-Fahrer zu vermeiden. Dadurch habe ein weiterer Autofahrer dahinter nicht mehr rechtzeitig bremsen können, weshalb er mit seinem schwarzen BMW X3 in das Heck des Seats krachte.

Der Lkw-Fahrer habe sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Lkw sei in der Farbe Grau und stark verschmutzt gewesen. Eine nähere Beschreibung des Lastkraftwagens oder dessen Fahrer liegt derzeit nicht vor. Die Polizeistation Dieburg sucht deshalb nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem unbekannten Lkw und/oder dessen Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht

Höchst Odw. (ots) – Breuberg – Am Donnerstag 11.01.2024 gegen 17:15 Uhr, kam es in der Höchster Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem weißen Kastenwagen. Der unbekannte Rollerfahrer soll ersten Ermittlungen zufolge aus der Karl-Marx-Straße in die Höchster Straße eingebogen sein, ohne die Vorfahrt des Kastenwagens zu beachten. Nach dem Unfall soll der Zweiradfahrer mit seinem Roller über die Karl-Marx-Straße geflohen sein.

Der Flüchtige, der keinen Helm trug, soll etwa 15-20 Jahre alt gewesen sein, habe helle Hautfarbe und trug angeblich eine dunkle Winterjacke mit Kapuze.

Der Sachschaden am Kastenwegen beläuft sich auf 500EUR. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410 entgegen.

