Kletterunfall mit tödlichem Ausgang

Neu-Anspach (ots)-(jn) Am Donnerstag 11.01.2024 kam es in einer Kletterhalle zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 68-jähriger Mann aus Bad Homburg tödlich verletzt wurde. Um kurz vor 12 Uhr hielt er sich gemeinsam mit einer Gruppe in der Kletterhalle auf, wobei nach bisherigen Erkenntnissen eigenverantwortlich geklettert wurde.

Dabei löste sich beim Abseilen das Sicherungsseil des 68-Jährigen und er stürzte aus eine Höhe von etwa 10 Metern zu Boden. Trotz umgehend eingeleiteter intensivmedizinischer Maßnahmen verstarb der Mann noch an der Unglücksstelle.

Nach ersten Ermittlungen und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine strafbare Handlung vor.

Fahndung mit Hubschrauber führt zum Erfolg bei Vermisstensuche

Weilrod-Altweilnau (ots)-(wie) – Bei Altweilnau hat der Einsatz eines Polizeihubschraubers zum Auffinden einer stark unterkühlten vermissten Person geführt. Am informierten Angehörige die Polizei, da sie eine 83-jährige Frau vermissten, die offenbar orientierungslos und ohne Jacke verschwunden war. Aufgrund der Witterung suchte die Polizei mit mehreren Streifen intensiv nach der Frau.

Nachdem dies erfolglos war, wurden weitere Streifen der umliegenden Polizeistationen sowie ein Polizeihubschrauber alarmiert und die Suche nochmals intensiviert. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung suchte der Hubschrauber die Waldgemarkung an der L 3457 Richtung Kirschhell ab. Dort konnte mit der Wärmebildkamera eine Person auf einem Waldweg liegend entdeckt werden. Eine dorthin gelotste Streife fand gegen 19:40 Uhr die stark unterkühlte 83-Jährige auf dem Waldweg. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einer ersten Einschätzung nach bestand keine Lebensgefahr.

Mülltonnenbrände

Friedrichsdorf (ots)-(jn) – Am Donnerstag 11.01.2024 brannten in Friedrichsdorf und Usingen zwei Mülltonnen. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro, die Brandursachen sind noch völlig unklar. Zunächst wurden die Einsatzkräfte um 19:05 Uhr alarmiert, da im Wilhelm-Reuter-Weg im Ortsteil Burgholzhausen eine Altpapiertonne brannte. Der beschädigte Container wurde von der Feuerwehr gelöscht und anschließend in Augenschein genommen, wobei unklar ist, wie es zu dem Brand kam. Es entstand lediglich ein Schaden an der Tonne selbst.

Um kurz vor 20:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Usinger Ortsteil Eschbach gerufen, da es in der Straße „Am Buchstein“ zum Brand zweier nebeneinanderstehenden Mülltonnen gekommen war. Auch hier konnte von den eingesetzten Feuerwehren ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Weder in Burgholzhausen noch in Eschbach liegen bisher Hinweise auf eine vorsätzliche Tat oder eine strafbare Handlung vor.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172/120 – 0 zu melden.

Ärger in der Gaststätte – Zeugen gesucht

Oberursel (Taunus), Vorstadt, Donnerstag, 11.01.2024, gegen 20:00 Uhr

(jn)In einer Oberurseler Gaststätte kam es am Donnerstagabend zu einem Vorfall, infolgedessen gleich drei Ermittlungsverfahren gegen eine bisher unbekannte Frau eingeleitet werden mussten. Zunächst hatte sich die etwa 50 bis 55 Jahre alte und ca. 1,65 Meter große Frau mit dunkler Haut in der Kneipe in der Straße „Vorstadt“ aufgehalten. Hierbei sei sie, wohl bedingt durch vorangegangenen Alkoholkonsum, negativ aufgefallen und deshalb des Lokals verwiesen worden. Kurz darauf sei sie zurückgekehrt und habe einen Gast beleidigt, was zur Folge hatte, dass eine Zeugin schlichtend einschritt. Daraufhin habe die Unbekannte die 58-jährige Schlichterin gebissen und die Gaststätte verlassen, wobei sie einen Aschenbecher und einen Mülleimer gegen die Fensterscheibe der Kneipe warf und Sachschaden verursachte. Anschließend flüchtete die Frau, die mit einer augenscheinlich schwarzhaarigen Perücke und einem roten Mantel bekleidet war.

Hinweise zu dem Vorfall und der Frau erbittet die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240 – 0.

Gabelstapler aus Lagerhalle gestohlen

Friedrichsdorf, Seulberg, Industriestraße, Montag, 08.01.2024, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 11.01.2024, 10:00 Uhr

(jn)Einen Gabelstapler im Wert von mehr als 10.000 Euro haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen von einem Firmengelände in Seulberg gestohlen. Zwischen Montag- und Donnerstagvormittag hebelten die Gauner das Tor einer Lagerhalle in der Industriestraße auf und entwendeten aus der Halle den Gabelstapler samt dazugehörigem Ladegerät. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an dem Tor.

Hinweise zu dem Gabelstapler oder der Tat erbittet die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0.

Versuchter Einbruch in Hotel

Bad Homburg, Kirdorf, Paul-Ehrlich-Weg, Mittwoch, 10.01.2024, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 11.01.2024, 09:00 Uhr

(jn)Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag damit gescheitert, in ein Kirdorfer Hotel einzubrechen. Der oder die bislang unbekannten Täter machten sich mit einem Werkzeug an der Eingangstür des im Paul-Ehrlich-Wegs gelegenen Hotels zu schaffen und verursachten einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Letztlich scheiterten sie dabei, die Tür gewaltsam zu öffnen und flüchteten unerkannt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0.

Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Friedrichsdorf, Donnerstag, 11.01.2024

(jn)Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass Betrüger am Donnerstag in Friedrichsdorf leer ausgegangen sind. Die Kriminellen hatten ein über 80-jähriges Paar aus Friedrichsdorf angerufen und versucht, dieses mit der Masche des Schockanrufs hinters Licht zu führen. Am Telefon meldete sich ein weinender und emotional aufgelöster Mann und gab sich als Sohn des Geschädigten aus. Er habe einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Toten verursacht und sitze nun bei der Polizei.

In der Folge übernahm ein angeblicher Polizeibeamter das Telefonat und gab den Senioren zu verstehen, dass eine Untersuchungshaft lediglich mit der Hinterlegung einer hohen Kaution abzuwenden sei. Unter Schock stehend machten sich die Geschädigten umgehend auf den Weg zur Bank, um knapp 100.000 Euro abzuheben. Hier witterte ein Mitarbeiter der Bank glücklicherweise den Betrug und reagierte völlig richtig, indem er versuchte, den Senior aufzuklären und darüber hinaus die Polizei alarmierte. Mittlerweile war das Gespräch mit den Betrügern beendet worden.

Die Polizei empfiehlt, stets sensibel zu sein, wenn Sie von Fremden angerufen werden – auch wenn diese angeblich von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft sind. Gerade die Gutgläubigkeit älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und auf keinen Fall zu übereilten Geldübergaben überreden. Legen Sie den Hörer auf und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110. Ein gewisses Misstrauen am Telefon ist keine Unhöflichkeit. Ein Berechtigter wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

