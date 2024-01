Friedberg: Die Polizei-News

Friedberg-Bauernheim: Bäume auf Streuobstwiese beschädigt

Unbekannte Vandalen trieben in den zurückliegenden Tagen auf einer Streuobstwiese ihr Unwesen. Die Wiese mit 26 Obstbäumen liegt in der Verlängerung des Ringweges. Die Täter ließen an 24 Bäumen Beschädigungen zurück. Unter anderem schlugen sie vermutlich mit einem Beil etwa handflächengroße Rindenstücke aus den Stämmen und rissen einen unterarmdicken Ast ab. An einem der Bäume ritzten sie mit einem spitzen Gegenstand die Buchstaben „M“ und „F“ in die Rinde.

Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Tatzeit liegt im Zeitraum vom 30.12.2023, gegen 16.00 Uhr bis zum Mittwoch 10.01.2024 gegen 16.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter an der Streuobstwiese beobachtet? Wem sind dort sonst im genannten Zeitraum Personen aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel: (06031) 6010.

Reichelsheim-Dorn-Assenheim: An Spiegel vergriffen

Seine sinnlose Zerstörungswut ließ ein Unbekannter an einem grauen Mercedes Viano aus. Der Transporter parkte am Donnerstagabend, zwischen 17.00 Uhr und 19.05 Uhr in der Alten Gasse, in Höhe der Hausnummer 8. Der Täter trat oder schlug gegen linken Außenspiegel des Benz. Ein neuer Spiegel wird rund 150 Euro kosten.

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel: (06031) 6010.

