Wetzlar-Niedergirmes: Dieb vorläufig festgenommen

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstag, 9. Januar, einen Mann, der gegen 14.10 Uhr die Scheibe eines Sprinters mit einem Stein eingeschlagen hatte und mit Gegenständen aus dem Fahrzeug geflüchtet war. Da der Zeuge den Mann beschreiben konnte und ihn zudem noch verfolgte, gelang einer hinzueilenden Polizeistreife die Festnahme des 43-Jährigen aus Wetzlar.

Dieser ließ beim Anblick der Polizei sein Diebesgut fallen, wodurch eine Kuckucksuhr zu Bruch ging. Das ebenfalls entwendete Gemälde konnte dem Besitzer unbeschädigt zurückgeben werden. Insgesamt hatte das Diebesgut einen Wert von etwa 150 Euro.

Den entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf etwa 400 Euro.

Den 43-Jährigen entließen sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Ehringshausen: Holz geklaut

Etwa einen Meter Brennholz im Wert von etwa 90 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag, 9. Januar, 19 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, aus einem Carport in der Herborner Straße. Die Herborner Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).

Herborn-Burg: VW touchiert

Auf dem großen Parkplatz am Ende der Junostraße touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen silberfarbenen VW. Anstatt sich um den etwa 800 Euro hohen Schaden am Passat zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Montag, 8. Januar, zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr unerlaubt. Die Herborner Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).

Dillenburg: Seat touchiert

Zwischen 15.50 Uhr und 16.30 Uhr am Mittwoch, 10. Januar, touchierte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Seat Tarraco, der auf dem Parkplatz eines Büroausstattungsladens in der Stadionstraße stand. Anstatt sich um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Dillenburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

