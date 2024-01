Zwei Keller-Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Kassel-Niederzwehren (ots) – Am Donnerstag 11.01.24 gelang dem Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Lampert“ in Niederzwehren die Festnahme eines Keller-Einbrechers. Die vor dem Haus wartende Komplizin des Mannes war zunächst vom Tatort geflüchtet, konnte aber im Rahmen der Fahndung ebenfalls durch die Polizei festgenommen werden.

Beide Tatverdächtige waren zuvor mit E-Bikes zum Tatort gekommen, die sich später einem Einbruchsdiebstahl in der Straße „Glöcknerpfad“ zuordnen ließen und deswegen sichergestellt wurden. Bei dem festgenommenen 43-Jährigen fanden die eingesetzten Polizisten zudem Tiefkühlkost, darunter selbstgemachte Fleischprodukte, die bislang noch keinem Tatort zugeordnet werden konnten. In diesem Fall suchen die Beamten der BAO Mars, die die weiteren Ermittlungen führen, nun nach den Einbruchsopfern.

Der Notruf des Bewohners war am Donnerstag gegen 14:20 Uhr, bei der Polizei eingegangen. Wie der Zeuge schilderte, war er durch Geräusche auf das Treiben des 43-Jährigen im Keller des Hauses aufmerksam geworden. Der Tatverdächtige hatte dort auf der Suche nach Wertsachen offenbar verschiedene Kellerabteile aufgebrochen und wollte anschließend aus dem Haus flüchten.

Daran hinderte ihn jedoch der Bewohner, der Polizist von Beruf ist und den Tatverdächtigen festnehmen konnte. Die vor dem Haus stehende 31-jährige Komplizin hatte bemerkt, dass ihr Gefährte offenbar ertappt und festgenommen worden war und ergriff daraufhin die Flucht, die aber nicht von langer Dauer war.

Beide Festgenommenen müssen sich nun wegen der Kellereinbrüche verantworten. Auch der Diebstahl der beiden sichergestellten Pedelecs wird den beiden vorgeworfen. Um zu klären, ob die bei der Polizei bereits bekannten Verdächtigen auch für weitere Taten in Frage kommen, bitten die Beamten der BAO Mars die bestohlenen Besitzer der Tiefkühlkost, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

