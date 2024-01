Dieb scheiterte bei Einbruch

Spangenberg (ots) – Auf Wertsachen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Bender-Straße in Spangenberg hatte es ein Dieb am Donnerstag 11.01.2024 gg. 20 Uhr abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Unbekannte das Grundstück und kletterte in Anschluss auf einen selbst gemauerten Grill, um an ein Fenster des Wohnobjektes zu gelangen.

Dieser ging dabei teilweise zu Bruch, was einen erheblichen Lärm verursachte und Anwohner aufschrecken lies. Der unbekannte Täter flüchtete ohne Beute vom Tatort. An dem Grill entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots) – Am Donnerstag 11.01.2024 zw. 15:15-17:45 Uhr, wurde in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zunächst die Wohnungseingangstür auf und gelangten so in den Innenbereich. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Zusammenfassend erbeuteten die unbekannten Täter ein Mobiltelefon, eine Bohrmaschine und div. Schmuck. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt vom Tatort.

An der aufgebrochenen Tür entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Insgesamt erlangten die unbekannten Täter Diebesgut in dreistelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegen.

