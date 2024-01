Polizei Eschwege

Unfall beim Zurücksetzen

Um 12:26 Uhr beabsichtigte gestern Mittag ein 35-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege rückwärts einzuparken. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem dahinter wartenden Pkw, der von einem 67-jährigen Eschweger gefahren wurde. Schaden: ca. 800 EUR.

Um 17:16 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 82-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die Niederhoner Straße in Eschwege. In Höhe Haus-Nr. 52 hielt er kurz mit dem Auto an, um anschließend damit zurückzusetzen. Beim Zurücksetzen kam es zum Zusammenstoß mit dem mittlerweile dahinter wartenden Pkw, der von einer 26-jährigen Eschwegerin gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aufgefahren

Um 12:30 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf. Vor ihm fuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Northeim. Im Einmündungsbereich zur L 3239 (Werrabrücke) bremste der 65-Jährige sein Auto ab, der nachfolgende 24-Jährige hielt ebenfalls an.

Als er vermutet, dass der vorausfahrende Pkw auf die Landesstraße einbiegen würde, fuhr er an und dabei auf den noch nicht losgefahrenen Pkw auf. Eine 84-jährige Beifahrerin im Pkw des 65-Jährigen wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 2.500 EUR angegeben.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 07:50 Uhr wurde heute Morgen ein 21-Jähriger aus Eschwege auf einem E-Scooter fahrend im „Schützengraben“ in Eschwege durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC (Cannabis).

Bereits um 07:20 Uhr wurde ein 25-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw im „Schützengraben“ angehalten. Auch dieser war unter dem Einfluss illegaler Drogen (THC, Amphetamine) unterwegs. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Sontra

Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Brandenburger Straße in Herleshausen beschädigte ein 52-Jähriger aus Schmelz mit einer Sattelzugmaschine eine andere geparkte Sattelzugmaschine, wodurch ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich gestern Abend um 21:26 Uhr.

Polizei Witzenhausen

Brand eines Unterstandes

Geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstanden bei einem Brand, der gestern Vormittag in der Feldgemarkung „Am Salzbach“ in Wendershausen gemeldet wurde. Um 11:16 Uhr wurden die örtlichen Feuerwehren aus Witzenhausen, Wendershausen und Unterrieden alarmiert, die am Einsatzort feststellten, dass ein offener älterer Holzunterstand in Brand geraten war. Dieser war schnell abgelöscht. Brandursache war nach ersten Ermittlungen aufgestellte Grabkerzen, die ein Einfrieren des Wassers in einer Zinkwanne (Pferdetränke) verhindern sollten.

