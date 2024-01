Neustadt: Glückwunsch für herausragende sportliche Leistungen

Neustadt an der Weinstraße – 123 Sportlerinnen und Sportler sind im Rahmen eines Empfangs im Foyer des Saalbaus von Oberbürgermeister Marc Weigel für ihre hervorragenden Leistungen geehrt worden. Unter ihnen waren ein Weltmeister, zwei Deutsche Meister sowie mehrere Platzierte auf vorderen Rängen bei Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften. Verliehen wurden Medaillen sowie Urkunden. Fünf von ihnen erhielten zudem die Sportplakette der Stadt Neustadt. Honoriert wurden Erfolge von Neustadterinnen und Neustadtern in den vergangenen drei Jahren.

Oberbürgermeister Marc Weigel moderierte die Ehrungen mit kleinen Anekdoten und persönlichen Erinnerungen, z.B. an seine Zeit an der Tischtennisplatte beim VfL Duttweiler. „Die Stadt unterstützt die Vereine, wo sie kann“, betonte Weigel. „Wir sind einige der wenigen Kommunen, die noch Sportförderungen gewähren.“ Zudem stelle man Sportstätten zur Verfügung und kümmere sich um die Pflege. „Dies ist auch als Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit in unseren rund 60 Vereinen zu verstehen.“

Geehrte Personen und Vereine:

Noel Tarin, Marlon Gries, Linas Orth, Levi Michel, Fabian Rudorf (DLRG Ortsgruppe Neustadt); Marc Schick (Flugsportverein Neustadt); Ann-Kathrin Rohe (Leichtathletik Club Haßloch); Pascal Tömke (Radsportclub Neustadt); Theo und Karl Sommer (Rhein-Neckar-Löwen/SG Friesenheim-Hochdorf); Eileen Pollmeier (Schützenclub Lachen-Speyerdorf); Ute Erb, Marcus Schwarz (Schützengesellschaft Hambach); Peter Weihl, Pia Benker, Ingolf Müller, Christoph Simon, Nicolas Magin (Schützengesellschaft Neustadt); Julian Bender, Jaron Schaaf, Ole Kärcher, Simon Wenz, Jonas Wenz, Henrik Schimpf, Esther Schimpf, Wolf Garsuch, Luis Bender, Nina Hundinger, Eliza Kollenda, Maxein Bennet, Zoe Clerget, Otto Henn, Germaine Hackel, Simon Hengrich, Luisa von Koschitzky-Kimani, Leevke Baeßler, Sebastian Wittmann (Schwimmer des Schwimm-Clubs Neustadt); Matteo Ananias, Erik Lindenau, Josef Sommer, Matheo Wiegand, Arsenij Belianki, Elias Kluck, Jonas Centner, Thore Strömer, David Padureanu, Leon Schubert, Falk Hormuth, Leonhard Zeter, Emil Weißler, Aaron Nogueira-Leutner, Luis Diemer, Fritz Hunecke, Jacob Sommer, Predag Staleski, Leonhard Pape, Felix Laubscher, Maxim Labazin, Maxein Bennet, Njegos Rasajski, Aron Waschke, Emil Buschlinger, Rafael Domann (Wasserballer des Schwimm-Clubs Neustadt); Ole Seidel, Linus Hammann, Max Born, Johann Krüger, Midas Onclin (Tennis-Club Grün-Weiß Neustadt); Patrick Frey, Simon Haag, Julian Gärtner, Pauline Schlegel, Zora Reber, Isabell Kleinsmann, Jaris Heck, Julius Grewe, Maya Heck, Marisa Mastrorocco, Lena Orth, Kaya Benz, Julia Bergold (TSG Neustadt); Laurenz Rieger (TSG Weinheim); Marvin Kastl, Franziska Böger, Melissa Yilmaz, Gina Felden (Turnverein Gimmeldingen); Friedrich Louis, Marc Hierold, Thomas Beiersdörfer, Sebastian Steigert (Turnverein Mußbach); Michael Dreiling/Valeria Wagner, Nikita Ganopolsky/Anni Janke, Justin Rettich/Sophie Cabrera, Nikolas Gretschmann/Jasmin Scheibel, Justin Lauer/Rita Schumichin, Daniel Urbach/Darja Buchmann, Aleksander Seiler/Alisa Kail, Silas Hebinger/Patricia Kaiser, Erik Rettich/Julia Scheibel, Karsten Kleinbauer/Natalia Ganopolsky, Lena Hartig (Turnverein Mußbach, Tanzsportclub Saltatio); Katharina Bruck, Anna-Sophie Ebert, Jacqueline Weiß, Julia Fischer, Annika Müller, Schyam Vasanthakuma, Finn Zeil, Mario Schneller (VfL Duttweiler).

Die Sportplakette der Stadt Neustadt an der Weinstraße erhielten: Nina Schroth (AC Mutterstadt); Lucas Müller (Schützengesellschaft Hambach); Martin Burkhardt (Turnverein Mußbach); Rolf und Iris Pernat (Turnverein Mußbach, Tanzsportclub Saltatio).