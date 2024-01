Reizgas in Drogerie versprüht

Fulda (ots) – Eine bislang unbekannte Jugendliche soll Donnerstag 11.01.2024 gegen 18 Uhr, in einer Drogerie im Bahnhof Fulda eine reizende Substanz versprüht haben. Drei Mitarbeiterinnen und eine Kundin klagten zeitweise über Hustenreiz. Die Kundin wurde durch eine RTW-Besatzung vor Ort behandelt und konnte anschließend entlassen werden.

Tatverdächtig ist eine bislang unbekannte Jugendliche. Die etwa 16-17-Jährige war in Begleitung von 3 weiteren etwa gleichaltrigen Mädchen.

Täterbeschreibung:

Die Unbekannte hatte schwarze Haare, trug eine weiße Kapuzenjacke und eine hellblaue Jeans sowie weiße Turnschuhe.

Um welche Substanz es sich gehandelt hat, steht noch nicht fest. Beim Eintreffen der Beamten vom Bundespolizeirevier Fulda war das Mittel nicht mehr wahrnehmbar.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Mit geparktem Pkw kollidiert

Fulda. Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (10.01.). Ein 56-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gegen 15.20 Uhr die Niesiger Straße aus Richtung Lehnerz kommend. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde er geblendet und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Petersberg. Bei einem Unfall am Donnerstag (11.01.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 10.30 Uhr die Melzdorfer Straße aus Richtung Melzdorf kommend und wollte in die Almendorfer Straße abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 43-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Almendorfer Straße aus Richtung Almendorf kommend in Fahrtrichtung Mittelberg befuhr. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Nach Parkrempler geflüchtet

Rotenburg. Am Donnerstag (11.01.) zwischen 05.45 Uhr und 14.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer – vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke in der Heinz-Meise-Straße – einen neben ihm parkenden blauen VW Golf. An der rechten Fahrzeugfront entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursache unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

