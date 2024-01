Frankfurt: Protestaktion von Landwirten verläuft friedlich

Frankfurt (ots) – (dr) Nachdem in der vergangenen Woche seitens der

Bauernverbände bundesweit zum Protest gegen Sparmaßnahmen der Bundesregierung

aufgerufen wurde, kam es am heutigen Donnerstag (11.01.2024) in und um Frankfurt

zu einer Traktoren-Sternfahrt sowie einer Kundgebung im Bereich des

Messegeländes.

Bereits in den Morgenstunden sammelten sich die Teilnehmenden der Protestaktion

an verschiedenen Punkten in Hessen und begaben sich in Kolonnen in Richtung

Frankfurt. Angekommen an der Stadtgrenze führten mehrere Säulen die Traktoren

über verschiedene Verkehrsadern, unter anderem die Hanauer Landstraße, die

Friedberger Landstraße und die Darmstädter Landstraße, auf den Frankfurter

Alleenring bis zur Theodor-Heuss-Allee. Bereits im Vorfeld wurde ausgiebig auf

die Sternfahrt hingewiesen. Das Verkehrsaufkommen war vergleichsweise gering.

Die Anfahrt der Teilnehmenden lief zudem geordnet, sodass sich auch die

tatsächliche Beeinträchtigung im Straßenverkehr in Grenzen hielt. Im Bereich der

Friedberger Landstraße kam es im Aufzug zu einem Auffahrunfall mit drei

beschädigten Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt zählte die Polizei

rund 600 Fahrzeuge, die an der Messe ankamen.

Gegen Mittag fanden sich bei der anschließenden Kundgebung auf dem Messevorplatz

etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für etwa eine Stunde zusammen. Die

Kundgebung nahm einen friedlichen Verlauf. Es kam zu keinen Störungen.

Nach Beendigung der Versammlung begaben sich die Teilnehmenden wieder zu ihren

Fahrzeugen, sodass um kurz vor 15 Uhr die Rückfahrt erfolgte. Hierbei kam es

lediglich zu vorübergehenden Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Kellerbrand verraucht Einfamilienhaus – Niederrad

(tj) Heute (11.01.2024) wurde uns gegen 12:20 Uhr ein Feuer in Niederrad gemeldet. Der Anrufer bemerkte Rauch aus einem Dach in der Königslacher Straße. Unverzüglich alarmierte die Leitstelle Frankfurt am Main Einsatzkräfte zu dem vermutlichen Dachstuhlbrand.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort fanden ein komplett verrauchtes Reihenhaus vor. Die Anwohner waren nicht zu Hause. Nachdem man sich Zutritt zu dem Haus verschaffen konnte wurde festgestellt, dass es nicht unter dem Dach, sondern im Keller brennt. Daraufhin haben vier Einsatzkräfte das Feuer gelöscht. Zwei weitere Feuerwehrleute starteten Lüftungsmaßnahmen, um so den Brandrauch aus dem Haus abzuleiten.

Durch das Feuer und den Brandrauch ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 42 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort.

Frankfurt: Verkehrssicherheit im Fokus – Erfolgreiche Polizeikontrollen decken zahlreiche Rotlichtverstöße auf

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat gestern (10. Januar 2024)

Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Überwachung von Rotlichtverstößen bei

Radfahrern und Nutzern von Elektrokleinstfahrzeugen (eKF) durchgeführt.

Die Kontrollen fanden vormittags in der „Kaiserstraße“ Ecke „Roßmarkt“ und

nachmittags in der „Große Eschenheimer Straße“ Ecke „Stiftstraße“ statt.

Insgesamt wurden 37 Fahrzeuge überprüft, wobei die Beamten besonders auf das

Einhalten der Rotlichtregelungen achteten.

Das Ergebnis der Kontrollen ist alarmierend: 34 Verstöße wurden festgestellt,

davon 30 bei Radfahrern, 2 bei Elektrokleinstfahrzeugen und 2 bei Pkw.

Darüber hinaus wurden während der Kontrollen zwei Handyverstöße und zwei

Gurtverstöße festgestellt.

Zudem fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Aufenthaltsgesetz. Die genauen Hintergründe des Verstoßes sind Gegenstand

weiterer Ermittlungen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Verkehrsteilnehmer,

die geltenden Regeln und Vorschriften im Straßenverkehr zu beachten, um die

eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer nicht zu gefährden.

Frankfurt – Bundesautobahn 661: Polizisten und Polizeihund erweisen richtigen Riecher

Frankfurt (ots) – (yi) Am Dienstag, 09.01.2024, nahm die Polizei auf dem

Parkplatz Buchrain“ an der Bundesautobahn 661 in Fahrtrichtung Egelsbach drei

Personen fest.

Gegen 01:20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife eine dreiköpfige

Personengruppe in einer Mercedes A-Klasse.

Zu Beginn der Kontrolle gab der 18-jährige Beifahrer an, ein Messer mit einer

Klingenlänge von 11 cm mitzuführen. Dieses stellten die Beamten sicher. Bei dem

31-jährigen Fahrer fanden die Beamten zudem mehrere Ecstasy-Tabletten und unter

dem Sitz mehr als 200 Gramm Kokain. Des Weiteren befanden sich auf der

Rücksitzbank ca. 5 Gramm Haschisch. Bei der 19-jährigen Beifahrerin konnten ca.

15 Gramm Haschisch sichergestellt werden.

Im Handschuhfach konnte eine Haschischplatte mit ca. 100 g aufgefunden und

sichergestellt werden. Schließlich lag in der Mittelkonsole ein Messer mit einer

Klingenlänge von ca. 12,5 cm.

Die Tatverdächtigen im Alter von 18, 19 und 31 Jahren wurden zur richterlichen

Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main gebracht.

Frankfurt – Gallus: Drogenfund nach Straßenbahnfahrt – Festnahme eines 23-Jährigen

Frankfurt (ots) – (lo) Die Straßenbahnfahrt eines 23-jährigen Frankfurters

endete gestern Vormittag mit seiner Festnahme, nachdem er die

Straßenbahnhaltestelle „Mönchhofstraße“ verlassen hatte.

Gegen 10.40 Uhr fiel Polizeibeamten ein Mann auf, der beim Anblick der

Polizeistreife einen nervösen Eindruck machte. Je näher sie dem Mann kamen,

desto stärker wurde der Cannabisgeruch, der ihn umgab. Als die Beamten den

23-Jährigen einer Personenkontrolle unterziehen wollten, nahm dieser die Beine

in die Hand und flüchtete in Richtung „Weilbacher Straße“.

Zu seinem Entsetzen bemerkten die Beamten, wie er zusätzlich zu den 7 Gramm

Haschisch, die er am Körper trug, eine Plastiktüte mit ca. 70 Gramm Haschisch

wegwarf.

Neben dem Besitz der Betäubungsmittel lag gegen den Tatverdächtigen ein offener

Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt vor, der vollstreckt wurde.

Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der Frankfurter vehement und

verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht, der jedoch seinen Dienst fortsetzen

konnte.

Er selbst zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Für ihn ging die Reise vom

Gallus ohne Umwege in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Diebstahl in Bahnhofshalle

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Morgen (10. Januar 2024) hat die Polizei eine

wohnsitzlose Frau in der Bahnhofshalle festgenommen. Zuvor war es ihr gelungen,

ein Mobiltelefon zu stehlen.

Gegen 6.35 Uhr bemerkte die 23-Jährige eine Tasche auf dem Boden. Die Tasche war

jedoch nicht herrenlos, sondern gehörte einem 59-jährigen Würzburger. Dennoch

nahm sie diese an sich und versuchte aus der Halle in Richtung Kaiserstraße zu

flüchten. Der Geschädigte hinderte sie daran, woraufhin es zu einem kurzen

Handgemenge kam. Aufgrund der aussichtslosen Situation ließ die Diebin von der

Tasche ab und setzte ihre Flucht ohne Diebesgut fort. Am Ein-/Ausgang wurden

Mitarbeiter der DB Sicherheit auf die Auseinandersetzung aufmerksam und hielten

die Dame bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten in der Jackentasche der

Verdächtigen das Mobiltelefon des 59-Jährigen.

Sie muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Frankfurt – Bockenheim: Hakenkreuzschmiererei

Frankfurt (ots) – (lo) Die Fassade eines Gebäudes in der Ginnheimer Straße wurde

von bislang unbekannten Tätern mit einem 25 cm x 25 cm großen Hakenkreuz in

dunkelgrüner Farbe beschmiert. Zeugen wurden auf die Hakenkreuzschmiererei

aufmerksam und meldeten dies der Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen

wurde das Hakenkreuz unkenntlich gemacht.