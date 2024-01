Braunfels- Tiefenbach: Pappkartons an Hauswand angezündet

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung, nachdem ein Unbekannter mehrere Pappkartons an einer Hauswand anzündete. Das Feuer entstand am Donnerstag, 11. Januar, gegen 1.45 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße. Bewohner bemerkten die Flammen schnell und löschten sie eigenständig. An einem Fenster und an der Hausfassade entstand dennoch ein etwa 5.000 Euro hoher Schaden. Zeugen bemerkten zur Tatzeit einen unbekannten Mann in der Nähe. Er war schwarz gekleidet und hat eine kräftige Figur, Näheres ist zur Beschreibung nicht bekannt. Ob er etwas mit dem Brand zu tun hat, ist auch Inhalt der nun laufenden Ermittlungen. Hierfür bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat den beschriebenen Mann noch gesehen und kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-110.

Aßlar: Raub auf Getränkemarkt

Ein unbekannter Mann forderte unter Vorhalten eines Messers am Mittwochabend, 10. Januar, den Kasseninhalt in einem Getränkemarkt in der Hermannsteiner Straße. Nachdem er gegen 18.55 Uhr mehrere hundert Euro in einer Tüte erhalten hatte, flüchtete er. Der Mitarbeiter des Getränkemarkts blieb unverletzt und beschreibt den Unbekannten wie folgt: Der deutschsprechende Mann ist 170 bis 175cm groß und hellhäutig, hat eine normale Statur, hatte eine schwarze Wintermütze ins Gesicht gezogen und war mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose- womöglich eine Sporthose bekleidet. Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei blieben erfolglos, die Kripo sucht nun Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet? Wem ist der beschriebene Täter aufgefallen und wer kann die Angaben zur Beschreibung oder Fluchtrichtung ergänzen? Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-110.

Driedorf: Haus durchsucht

Die Terrassentür und ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Wolfsberg gingen Diebe an und verursachten dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Zwischen Freitag, 5. Januar, 19 Uhr, und Mittwoch, 10. Januar, 11 Uhr, gelang ihnen dadurch aber der Einstieg in das Haus, das sie in der Folge komplett durchsuchten. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht abschließend vor. Die Herborner Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 02772/ 47050).

Aßlar: Brennender Keller- Suche nach unbekannter Mitteilerin

Eine bislang unbekannte Frau machte einen Bewohner eines Einfamilienhauses in der Hermannsteinerstraße am Donnerstag, 28. Dezember, auf einen Brand in seinem Keller aufmerksam. Durch das sofortige Löschen konnte der Bewohner Schlimmeres verhindern. Bisherigen Ermittlungen zufolge warf eine unbekannte Person gegen 17.15 Uhr offenbar einen brennenden Gegenstand durch eine Lücke im Kellerfenster und setzte damit einen darunter stehenden Eimer mit Heizölresten in Brand, der dadurch völlig zerstört wurde. Die Kriminalpolizei sucht zum einen die unbekannte Frau, die das Feuer bemerkt hatte. Zudem bittet sie Zeugen, die in dieser Sache etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich an die Polizei in Wetzlar zu wenden (Telefonnummer 06441/918-110).

Dietzhölztal- Ewersbach: VW touchiert

Einen schwarzen VW Golf touchierte ein unbekannter Autofahrer auf dem Aldi-Parkplatz in der Straße Zur Schönebuche. Durch den Unfall am Dienstag, 9. Januar, entstand zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr ein etwa 1.500 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Polizei in Dillenburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).