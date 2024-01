Kennzeichen gestohlen, anschließend Tankbetrug begangen

Zwischen 17:55 Uhr und 18:40 Uhr wurden am gestrigen Abend in der Goldbachstraße in Eschwege die beiden amtlichen Kennzeichen „ESW-MZ 38“ von einem Pkw Ford abmontiert und gestohlen. Der Pkw stand zu dieser Zeit auf dem Schwimmbadparkplatz.

Gegen 18:45 Uhr fuhr ein roter Pkw Peugeot 206 auf das Tankstellengelände in der Straße „An der Schindersgasse“ in Grebendorf, an dem die zuvor gestohlenen Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrer stieg aus dem Fahrzeug aus und tankte für ca. 70 EUR Dieselkraftstoff. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er trug einen Vollbart und war von normaler Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Daunenmantel, einem schwarzen Adidas-Pullover, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen. In dem Peugeot befand sich ein weiterer Mann (kräftige Figur, graues Oberteil).

Die Tatverdächtigen verließen nach dem Tanken das Tankstellengelände ohne zu bezahlen und flüchteten in Richtung Wanfried. Eine Fahndung nach dem Pkw verlief am gestrigen Abend ohne Ergebnis. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 15:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 49-Jähriger aus Eisenach mit seinem Pkw die B 27 von Eschwege in Richtung Sontra. Kurz vor dem Kreisverkehr bei Wichmannshausen musste er seien Pkw verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 58-Jährige Lkw-Fahrer aus Polen zu spät bemerkte und auffuhr. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Kennzeichen gestohlen

Zwischen dem 18.12.23 und dem 03.01.24 wurden in der Mühlbergstraße in Sontra von dem Gelände eines Autohauses die beiden amtlichen Kennzeichen „ROF-CT 11“ von einem Kundenfahrzeug abmontiert und entwendet, wie jetzt angezeigt wurde. Schaden: 30 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen 10:00 Uhr und 19:45 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein weißer Seat Leon angefahren und beschädigt. Der Pkw war in diesem Zeitraum in der Schützenstraße in Hundelshausen geparkt. Dabei wurde der Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Trickdiebstahl

In Witzenhausen-Roßbach ereignete sich am gestrigen Mittwoch ein Trickdiebstahl zum Nachteil einer 85-Jährigen. Gegen 12:30 Uhr erschien in der Mittagszeit ein ihr unbekannter Mann vor dem Haus im Silberdistelweg und gab sich als Verkäufer von Antiquitäten aus Witzenhausen auf. In diesem Zusammenhang fragte er nach, ob derartiges zu verkaufen wären. Er nutzte die Gelegenheit eine Kiste in das Haus zu tragen (Hilfeleistung), wo er sogleich verschiedene Räume betrat. Unter andrem öffnete er dabei eine Schmuckschatulle und bekundete sein Interesse an dem Schmuck, den er später abholen und bezahlen wolle, da er erstmal zu einem anderen Kunden müsse. Nachdem der angebliche Antiquitätenhändler das Haus verlassen hatte, stellte die Geschädigte den Diebstahl einer goldenen Damenuhr fest. Der Schaden wird mit 250 EUR angegeben.

Täterbeschreibung: 50-60 Jahre alt, ca. 167 cm groß, schlank, mittelblonde kurze Haare, braun/graue Stoffhose, dunkle Jacke ähnlich einer Anzugjacke. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl von Werkzeug

Wie jetzt angezeigt wurde, wurden bereits zwischen dem 23.12.23 und dem 02.01.24 aus einer Lagerhalle in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen mehrere Werkzeuge entwendet. Dabei handelt es sich um zwei Werkzeugkoffer mit einem Bohrhammer und einem Bohrschrauber der Marke „Hilti“ im Gesamtwert von ca. 2000 EUR. Hinweise: 05542/93040.