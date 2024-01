20-Jährige leicht verletzt

Flieden. Am Donnerstag (11.01.), gegen 05.25 Uhr, ereignete sich in Flieden in der der Ortslage Richtung Adenmühle ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Flieden befuhr mit seinem Pkw die L 3141 in Richtung Schlüchtern. Die 20-jährige Fahrerin eines Elektrorollers aus Flieden fuhr in gleicher Fahrtrichtung auf dem dortigen Radweg parallel zur L 3141. Als der Radweg endete fuhr die Rollerfahrerin auf der Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung weiter. Hierbei wurde sie durch den Pkw-Fahrer gestreift. Die Rollerfahrerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.600 Euro.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Gegen geparkten Pkw gefahren

Bad Hersfeld. Am Dienstag (09.01.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die Bismarckstraße, von der Breitenstraße kommend in Richtung Hainstraße. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug auf der rechten Fahrbahnseite in der Bismarckstraße. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde der Pkw-Fahrer durch die Sonne geblendet und stieß gegen das Heck des geparkten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Zwei Fahrzeugführer leicht verletzt

Kirchheim. Am Mittwoch (10.01.), gegen 04.55 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim die Hauptstraße aus Richtung „Im Wiesental“ in Richtung „Stockäcker“. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim bog von einem Parkplatz nach links auf die Hauptstraße in Richtung „Im Wiesental“ ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 53-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (10.01.), gegen 10.55 Uhr, parkte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße „Am Lappenlied“. Eine 88-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld touchierte im Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand.

2.000 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (10.01.), zwischen 16.20 Uhr bis 17 Uhr, parkte ein 22-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, einen weißen Mercedes CLA 180, in der Straße „An der Untergeis“ vor einem Imbiss. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er vorne links eine Beschädigung fest. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Stromverteilerkasten beschädigt

Bebra. Zwischen Freitagabend (05.01.) und Samstagmorgen (06.01.) befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Oststraße in Weiterode aus nicht bekannter Fahrtrichtung. In Höhe der Straße „Am Eichbach kam dieser derzeitigen Erkenntnissen nach von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort befindlichen Stromverteilerkasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Grüner Audi beschädigt

Alsfeld. Ein 51-jähriger Mann parkte am Dienstag (09.01.), gegen 17 Uhr, seinen grünen Audi A 3 in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße auf der Parkebene im Erdgeschoss. Als er am Mittwoch (10.01.), gegen 9.40 Uhr, zu deinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich des Kotflügels und der Stoßstange vorne rechts fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fenster beschädigt

Fulda. Unbekannte Täter beschädigten am Montagmorgen (01.01.), gegen 2.05 Uhr, die Fensterscheibe eines Tattoostudios in der Dr.-Dietz-Straße mit einem unbekannten Geschoss. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Brand von Ferienhaus

Nentershausen. Am Montag (10.01.), gegen 11.40 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle über einen Brand in einer Ferienanlage in der Straße „Am Weinberg“ informiert.

Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte ein Schwelbrand innerhalb eines Dachstuhls eines Ferienhauses festgestellt werden. Die Feuerwehren aus Nentershausen, Weisenhasel, Sontra, Bebra, Iba und Wildeck-Obersuhl hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, konnten es ablöschen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An dem Gebäude entstand jedoch Sachschaden in Höhe eines unteren sechsstelligen Betrags.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von Pkw zerstochen

Friedewald. Gleich zweimal wurde ein schwarzer Opel Corsa in der Straße Rhönblick zum Ziel unbekannter Täter. Am 23. Dezember 2023 zerstachen Unbekannte zwei Reifen des Autos und verursachten so rund 300 Euro Sachschaden. Zwischen Samstagnachmittag (06.01.) und Montagnachmittag (08.01.) wurde dann ein weiterer Reifen an dem Pkw zerstochen. Hier entstand nochmals Schaden von etwa 50 Euro. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Firmengelände unbefugt betreten

Friedewald. Zwischen dem 22. Dezember 2023 und dem 25. Dezember 2023 öffneten Unbekannte gewaltsam den Zaun eines Firmengeländes in der Straße „Im Gewerbegebiet“. Anschließend entwendeten die Langfinger ein Rundbogenzelt im Wert von etwa 2.500 Euro. Sie hinterließen zudem rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tödlicher Verkehrsunfall in Höhe Flieden

Am Mittwoch (10.01.) ereignete sich gegen 13.35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 66 zwischen den Anschlussstellen Flieden und Neuhof-Süd in Fahrtrichtung Norden (wir haben berichtet).

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es kurz vor der Anschlussstelle Neuhof-Süd zu einem rund ein Kilometer langen Rückstau. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Bulgarien fuhr mit seinem Sattelzug aus bislang unbekannter Ursache auf das Stauende auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei am Stauende befindliche Lkw aufeinander geschoben.

Der 47-Jähriger wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 36-jährige Fahrer des vor ihm befindlichen Lkw wurde schwer verletzt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Führerhaus gerettet werden. Auch der 45-jährige Fahrer des vierten Lkw wurde leicht verletzt.

Bei dem dritten Lkw handelte es sich um den Tanklaster eines 62-jährigen Mannes. Durch den Aufprall wurde der Tank beschädigt, sodass rund 14.000 Liter Heizöl ausgelaufen sind.

Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Zudem wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Nach ersten Schätzungen ist Sachschaden in Höhe von rund 245.000 Euro entstanden.

Die Autobahnmeisterei ist nach wie vor mit den Reinigungsarbeiten der Fahrbahn beschäftigt, die durch die Witterungsverhältnisse erschwert werden. Aus diesem Grund bleibt die Sperrung der BAB 66 zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Neuhof-Süd auch weiterhin – vermutlich bis in den späten Vormittag – bestehen.

TÜV-Plaketen gestohlen

Kirtorf. Von insgesamt drei Fahrzeugen stahlen Unbekannte zwischen Montag (01.01.) und Dienstag (09.01.) die TÜV-Plaketen. Zwei Pkw waren im Tatzeitraum in der Straße „Neustädter Tor“ abgestellt, während das dritte Auto in der Straße „Alsfelder Tor“ geparkt war. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de