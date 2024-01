Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche nach Raub auf Bar – Hanau

(fg) Zwei Räuber im Alter von etwa 20 Jahren haben am Mittwochabend eine Bar in der Steinheimer Straße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Das Duo betrat kurz nach 20 Uhr die Räumlichkeiten und begab sich unvermittelt in den Bereich der Theke. Unter Vorhalt eines Messers verlieh der mit einer dunkelblauen Jacke bekleidete Unbekannte von kräftiger Statur der Forderung nach Geld Ausdruck. Er trug einen weißen Pullover, eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Sein Komplize, der das Geld aus der Kasse in eine mitgeführte Tüte packte, war 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schmaler Statur. Er trug ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung, eine schwarze Wintermütze, eine schwarze Jacke sowie eine beige Jogginghose. Dieser Täter hatte dunkelgrüne Schuhe an und zudem einen schwarzen Rucksack dabei.

Anschließend flüchteten die Räuber in die Hahnenstraße und im weiteren Verlauf in unbekannte Richtung. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Skoda landete im Graben: Beifahrerin leicht verletzt – Brachttal

(sf) Für einen 19-jährigen Fahranfänger aus Brachttal und seine 15 Jahre alte Beifahrerin endete die Autofahrt am Mittwochabend unverhofft in einem Graben. Gegen 21.30 Uhr fuhren die Beiden auf der Landstraße 3443 von Brachttal in Richtung Kefenrod. In einer Linkskurve in Höhe des dortigen Abzweigs nach Spielberg verlor der junge Mann, nach Einschätzungen der Polizei, die Kontrolle über seinen weißen Skoda Fabia und landete im Graben. Vermutlich unterschätze der junge Mann die Geschwindigkeit seines Wagens und kam deswegen von der Fahrbahn ab, die zudem auch glatt war. Die beiden Insassen erlitten leichte Verletzungen; der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Da die junge Frau auf dem Beifahrersitz bei dem Unfall leicht verletzt wurde, kommt auf den 19-Jährigen zudem ein Strafverfahren zu.

Krimilesung im Polizeipräsidium: Alle Plätze vergeben – Offenbach

(fg) Bei der am 25. Januar 2024 stattfindenden Krimilesung im Polizeipräsidium am Spessartring sind nun alle Plätze vergeben, weshalb keine weiteren Reservierungsanfragen berücksichtigt werden können. Wir bedanken uns bereits jetzt für das große Interesse.

Böller in Briefkasten gesteckt: Zeugen gesucht! – Dietzenbach

(fg) Unbekannte haben am Mittwoch einen Briefkasten im Theodor-Heuss-Ring (einstellige Hausnummern) in Steinberg beschädigt, indem sie offensichtlich zuvor einen Böller hineingelegt hatten. Durch die Zündung und die darauffolgende Detonation entstand ein Schaden von rund 160 Euro. Die Tat fand zwischen 16.30 und 21 Uhr statt. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

Vermisster aufgefunden: Rücknahme Vermisstensuche – Dietzenbach

(fg) Der seit Mittwochabend vermisste 77-Jährige (wir berichteten) wurde aufgefunden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.