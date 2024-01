Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Schmuckdiebe in Glashütten und Ober-Erlenbach, Glashütten, Idsteiner Weg,

Sonntag, 22.12.2023, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 10.01.2024, 18:00 Uhr, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Am Holderstauden, Mittwoch 10.01.2024, 11:00 Uhr bis 22:30 Uhr

(da)Im Hochtaunuskreis wurden der Polizei am Mittwoch zwei Einbrüche gemeldet, bei denen es die Diebe auf Schmuck abgesehen hatten. Am Mittwoch stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Ober-Erlenbach fest, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Die Diebe nutzten deren mehrstündige Abwesenheit zwischen 11:00 Uhr und 22:30 Uhr, um unbemerkt in das Haus in der Straße „Am Holderstauden“ einzudringen. Im Inneren erbeuteten sie diverse Schmuckstücke und flüchteten anschließend über einen Balkon. Ebenfalls am Mittwoch stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Glashütten fest, dass auch in ihre vier Wände eingebrochen worden war. Während ihrer mehrtägigen Abwesenheit seit dem 22.12.2023 hatten Unbekannte ein Fenster an der Rückseite des Hauses im Idsteiner Weg aufgehebelt und komplett aus der Verankerung gerissen. So gelangten sie in das Wohnhaus und erbeuteten diversen Goldschmuck, mit dem sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172)120-0 entgegen.

Erfolglose Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden, Oberursel, Rheinstraße, Samstag, 06.01.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 07.01.2024, 12:00 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende scheiterten Einbrecher bei einem Einbruchsversuch in Oberursel. Die Täter versuchten zwischen Samstagabend und Sonntagmittag die Terrassentür eines Wohnhauses in der Rheinstraße aufzuhebeln. Nachdem dies trotz mehrfacher Versuche misslungen war, flüchteten sie unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Medizinischer Notfall ursächlich für Unfall in Weilrod, Weilrod, Rod an der Weil, Birkenweg, Mittwoch, 10.01.2024, 08:20 Uhr

(da)Ein medizinischer Notfall war am Mittwoch die Ursache für einen Unfall in Rod an der Weil. Eine 71-jährige Frau befuhr gegen 8:20 Uhr den Birkenweg. Dort kam sie zunächst von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Gartenzaun und fuhr dann noch einige Meter weiter, bis sie schließlich auf einem Privatgrundstück zum Stehen kam. Ein Anwohner beobachtete den Vorfall und eilte zum Fahrzeug, um Erste Hilfe zu leisten. Dabei stellte er fest, dass es der Fahrerin gesundheitlich nicht gut ging und brachte sie in eine nahe gelegene Arztpraxis. Von dort ging es mit dem Rettungswagen direkt ins Krankenhaus, wo die Frau weiter medizinisch versorgt werden musste. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.