Einbrecher in Hadamar aktiv,

Hadamar, Franziskanerplatz, Dienstag, 09.01.2024, 17:40 Uhr bis Mittwoch, 10.01.2024, 07:00 Uhr (wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Einbrecher in Hadamar in zwei Gewerbeobjekte eingedrungen. Im Schutze der Dunkelheit begaben sich die Unbekannten zu einem Gebäude am Franziskanerplatz und drangen gewaltsam in eine Apotheke und die Räumlichkeiten einer Firma für Dental-Technik ein. Hierfür schlugen die Unbekannten mehrere Fenster ein. Im Inneren wurden dann die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Mit einem Tablet und etwas Bargeld verschwanden die Einbrecher schließlich unerkannt. Der Einbruch in die Apotheke kann auf einen Zeitraum in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, zwischen 03:00 Uhr und 05:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Kleinkind die Spielkonsole gestohlen, Hadamar, Feldweg am Elbbach, Dienstag, 09.01.2024, 14:10 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag haben Jugendliche bei Hadamar einem Kleinkind die Spielkonsole gestohlen. Eine 31-Jährige war gegen 14:10 Uhr mit ihrem Dreijährigen im Kinderwagen auf einem Feldweg am Elbbach zwischen Hadamar und Niederhadamar spazieren. Hierbei fiel dem Kind eine Spielkonsole „Nintendo Switch“ aus der Hand und auf den Gehweg. Zwei zufällig entgegenkommende männliche Jugendliche hoben das Spielgerät auf, gaben es allerdings nicht an das Kind zurück, sondern rannten mit ihrer Beute in Richtung Hadamar davon. Die Diebe wurden beschrieben als 17 bis 19 Jahre alt, circa 175 cm groß, beide schwarz gekleidet und Mützenträger. Auf einer Mütze erkannte die 31-Jährige ein Emblem der Marke „Nike“, einer der beiden hat geraucht. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Autoreifen abmontiert und gestohlen,

Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 09.01.2024, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 10.01.2024, 12:00 Uhr

(wie) Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag haben Unbekannte in Weilburg die Räder eines geparkten Pkw abmontiert und gestohlen. Die Diebe begaben sich unbemerkt zu einem Audi-Neufahrzeug auf dem Schotterparkplatz eines Autohauses in der Frankfurter Straße. Dort demontierten sie alle vier Räder des Pkw und verschwanden danach unerkannt mit ihrer Beute im Wert von 2.000 EUR. Zudem hinterließen sie einen Schaden von circa 1.000 EUR an dem Audi. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Vier Verletzte bei Unfall auf B 8,

Elz, Bundesstraße 8, Mittwoch, 10.01.2024, 22:00 Uhr

(wie) Am späten Mittwochabend sind bei einem Verkehrsunfall auf der B 8 bei Elz vier Menschen verletzt worden. Eine 34-Jährige befuhr mit zwei Kindern in einem VW die B 8 von Hundsangen kommend in Richtung Malmeneich. Kurz vor dem Ortseingang kam sie aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 50-Jährigen zusammen. Bei der Kollision wurden die Insassen des VW schwer und der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Frau und deren neun und sieben Jahre alten Kinder nach notärztlicher Behandlung in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge mussten erheblich beschädigt abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die B 8 komplett bis kurz vor Mitternacht.