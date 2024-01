Bergstrasse

Pfungstadt: Polizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Am Mittwochabend (10.01.) drangen Kriminelle in ein

Einfamilienhaus in der Christian-Götz-Straße ein. Zwischen 19 Uhr und 20.50 Uhr

verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem Haus, indem sie ein Fenster im

ersten Stock aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Zimmer des

Obergeschosses. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Nach vollendeter Tat

verließen die Täter das Haus und flüchteten in eine unbekannte Richtung.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 haben die Ermittlungen

wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Wer im

relevanten Zeitraum in der Nähe der Christian-Götz-Straße verdächtige Personen

oder Aktivitäten bemerkt hat, wird gebeten, sich zu melden. Sachdienliche

Hinweise können unter der Telefonnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – In der Silvesternacht, 31.12.23, 20:30 Uhr und Neujahrsmorgen

01.01.24, 06:35 Uhr wurde auf dem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses

Heppenheim, Viernheimer Str. 2 ein dort geparkter roter Seat Mii im Bereich der

vorderen Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. Nr.

06252 7060 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt-Kranichstein: Von unbekanntem Trio angegriffen / Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Nachdem drei Unbekannte am Freitagmorgen (05.01.)

einen 51-jährigen Mann angegriffen und verletzt haben, suchen die Ermittler des

Kommissariats 43 in Darmstadt nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen

drei bislang noch unbekannte Täter gegen 06:10 Uhr am Bahnhof in Kranichstein

auf den 51-Jährigen, der gerade auf dem Weg zur Arbeit war, aufmerksam geworden

sein. Nachdem das Trio die Verfolgung des Mannes aufnahm, soll dieser

unvermittelt einen Schlag von hinten auf den Kopf bekommen haben. Als der

51-jährige Mann versuchte zu flüchten, stürzte er vor einer gegenüberliegenden

Bäckerei und ging zu Boden. Hier soll er von zwei der Unbekannten mehrfach

geschlagen und getreten worden sein. Als eine Straßenbahn anhielt, suchten die

Angreifer das Weite. Der Geschädigte erlitt nach derzeitigem Ermittlungsstand

durch den Angriff leichte Verletzungen und wurde noch vor Ort medizinisch

behandelt. Die drei unbekannten Angreifer sollen 25 Jahre alt, circa 1,75 bis

1,80 Meter groß, von schlanker Statur und dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den

Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und

Ermittlern des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 01615/969-0

aufzunehmen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

In Griesheim wurde am Mittwoch (10.01.) zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr ein blauer Nissan Qashqai nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Der Pkw parkte in der Berliner Straße und weist Beschädigungen im Bereich der hinteren Beifahrerseite auf. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug gibt es bislang keine. Zeugen, welche eine Wahrnehmung diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim unter 06155-83850 zu melden.

Griesheim / Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Griesheim (ots) – Am 11.01.2024 zwischen 16:30 Uhr und 17:20 Uhr kam es in der

Feldstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Besitzer hatte seinen Pkw,eine Mercedes A-Klasse in unmittelbarer Nähe des

Eingangsbereichs ordnungsgemäß abgestellt.

Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er oberhalb des hinteren

Radkastens auf der rechten Fahrzeugseite einen Schaden an seinem Pkw

feststellen.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Griesheim unter der Tel.:

06155/ 83850 entgegen.

Griesheim: Widerstand gegen Beamte nach Beziehungsstreit / 30-Jähriger festgenommen

Griesheim (ots) – Am Donnerstag (11.01.) kam es gegen 11 Uhr auf einem

Spielplatz in der Goethestraße zu einem Vorfall mit einem 30-Jährigen. Nachdem

die Polizei aufgrund von Streitigkeiten zwischen dem Mann und seiner Begleiterin

alarmiert wurde, wollten die Beamten ihn einer Kontrolle unterziehen. Er

widersetzte sich den polizeilichen Anweisungen und versuchte zunächst der

Situation zu entkommen. Bei einem erneuten Anhalten der Person durch die Streife

drohte er den Polizeibeamten mit Gewalt und riss sich gewaltsam aus ihrem Griff

los. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnte der 30-jährige Mann vorläufig

festgenommen werden.

Bei der polizeilichen Maßnahme mussten die Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzen,

wobei der Festgenommene Schmerzen im Gesichtsbereich erlitt. Er wurde vor Ort

durch einen Rettungswagen behandelt.

Der 30-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts

auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung verantworten.

Innenstadt- Zeugen gesucht! Unfall mit verletzten Radfahrer in der Bismarckstraße

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (10.01.) gegen 21:00 Uhr stürzte ein 47-jähriger

Darmstädter aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Fahrrad in der

Bismarckstraße 16 und wurde von aufmerksamen Passanten auf dem Gehweg liegend

aufgefunden. Der durch den Sturz schwer verletzte Radfahrer musste daraufhin mit

dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des bisher

ungeklärten Unfallhergangs sucht die Polizei dringend Zeugen.

Zeugen werden daher gebeten sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt unter

06151/969-41110 zu melden.

Gross-Gerau

Riedstadt-Goddelau: Einbruch in geschlossenes Schnellrestaurant

In der Zeit zwischen Montag (08.01.) und Mittwoch (10.01.) hatten es unbekannte Täter auf ein nicht mehr in Betrieb befindliches Schnellrestaurant in der Römerstraße abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste durch eine zerschlagene Scheibe Zugang zu den Räumen. Sie beschädigten das Mobiliar entwendeten mehrere Gegenstände.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise entgegen.

Rüsselsheim: Fahrzeug aufgebrochen/Lenkrad und Navi erbeutet

Ein in der Liebigstraße in Haßloch geparkter BMW, geriet in der Zeit zwischen Sonntag (07.01.) und Mittwoch (10.01.), in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto das Lenkrad und das Navigationssystem aus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.