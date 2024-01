16-Jährige in Straßenbahn angegriffen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 10.01.2024 gegen 09:45 Uhr, befand sich eine 16-Jährige in der Straßenbahnlinie 7 in Fahrtrichtung Berliner Platz. An der Haltestelle „Rathaus“ stieg ein unbekannter Mann ein, der die 16-Jährige zunächst ohne ersichtlichen Grund bedrohte und ihr im Anschluss mit der Hand gegen den Hinterkopf schlug.

Daraufhin durchquerte er die Bahn, pöbelte weitere Fahrgäste an und stieg Haltestelle Ludwigstraße wieder aus. Die 16-Jährige und eine Zeugin stiegen an der Haltestelle Berliner Platz aus und informierten die Polizei.

Täterbeschreibung:

männlich, ca 175 cm groß, hellhäutig. Er trug eine Wintermütze und ein blaues Bandana-Tuch vor dem Mund.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Hinweise erbeten – Exhibitionist im Ebertpark

Ludwigshafen (ots) – Eine 46-jährige Spaziergängerin wurde am Ausgang des Ebertparks (Erzbergerstraße) am 10.01.2024 gegen 13 Uhr, von einem Unbekannten aus einem silbernen Lieferwagen heraus angesprochen und nach dem Weg gefragt. Im Weiteren forderte der Mann sie auf, in das Fahrzeug einzusteigen. Als sie daraufhin weiterging, bog er mit dem Lieferwagen vor ihr ab und hielt unmittelbar vor der 46-Jährigen an. Durch das Beifahrerfenster konnte sie sehen, dass der Mann seine Hose geöffnet hatte und an seinem Glied manipulierte.

Täterbeschreibung:

Etwa 35-40 Jahre alt, kräftig, mittelgroß, braune Haare, Zahnlücke oben rechts. Der Lieferwagen habe eine tschechische Länderkennung (CZ) gehabt.

Wir bitten um Hinweise. Wer hat den Vorfall am Mittwochmittag im Ebertpark beobachtet?

Wem ist der Lieferwagen aufgefallen? Wer kann Angaben zum Kennzeichen oder dem Fahrer machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Busfahrer angegriffen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 10.01.2024 gegen 15:15 Uhr, war stieg ein unbekannter Mann an der Haltestelle Paul-Münch-Straße in die Buslinie 72. Der Mann hörte lautstark Musik, weshalb der Busfahrer ihn an der nächsten Haltestelle ansprach und aufforderte, die Musik auszuschalten. Daraufhin versuchte der Unbekannte dem Busfahrer ins Gesicht zu schlagen.

Der Busfahrer konnte den Angriff abwehren, den Mann überwältigen und aus dem Bus befördern. Der Busfahrer wurde leicht verletzt. Der renitente Fahrgast entfernte sich zu Fuß.

Täterbeschreibung:

männlich, ca 25-30 Jahre alt und ca 175 cm groß. Er trug eine braune Wollmütze und eine schwarze Winterjacke.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des Fahrgastes geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Drei Autos aufgebrochen

Ludwigshafen-West (ots) – Im Ziegeleiweg stellten Passanten am 10.01.2024 insgesamt drei Autos (Porsche, Peugeot und VW) mit eingeschlagen Fensterscheiben fest. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass in 2 Fällen die in den Fahrzeugen verbauten Radiosysteme mit Lautsprechern entwendet wurden. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird Gegenstand der Ermittlungen sein.

Auch der genaue Tatzeitraum wird aktuell ermittelt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Hinweise. Wer hat etwas beobachtet? Bitte melden Sie sich unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbrüche in der Georgh-Herwegh-Straße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag 09.01.2024 um 16 Uhr und Mittwochmorgen 10.01.2024 um 07 Uhr, brachen Unbekannte ein Gartenhaus auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Georg-Herwegh-Straße auf. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca 150 Euro.

Gegen 23:15 Uhr beobachteten Anwohner Personen mit Taschenlampen auf dem Gelände der an die Kindertagesstätte angrenzenden Grundschule. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatten sich die Personen bereits entfernt. Die Polizeikräfte stellten an mehreren Zugängen des Gebäudes Aufbruchspuren fest. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca 3.000 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 10.01.2024 gegen 22:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin in der Wegelnburgstraße einen Mann, der in mehrere Fahrzeuge hineinschaute und schließlich die Seitenscheibe eines Fahrzeuges mit einem Draht bearbeitete.

Die Zeugin habe den Mann lautstark angesprochen, woraufhin er die Flucht ergriff.

An dem Fahrzeug konnten Spuren eines Aufbruchsversuches festgestellt werden.

Der Unbekannte wurde als circa 50Jahre alt, stämmig und mit gebräunter Haut beschrieben.

Er trug eine rote Winterjacke.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .