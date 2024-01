Unfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am 10.01.2024, gegen 17:25 Uhr, befuhr laut Zeugenaussagen ein dunkelgrauer SUV (Peugeot) die Speyerer Straße und streift hierbei den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKW. Hiernach entfernte sich der SUV unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Hochdorf-Assenheim (ots) – In ein Wohnhaus in der Straße „Am Bildstock“ brachen Unbekannte am 10.01.2024 gegen 12 Uhr ein. Im Haus brachen sie einen Tresor auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall mit hohem Sachschaden

Hanhofen (ots) – Eine 66-jährige Autofahrerin und ein 37-jähriger Autofahrer fuhren in dieser Reihenfolge auf der B39 in Richtung Neustadt a.d.W. . Auf Höhe der Abfahrt Hanhofen West bremste das Fahrzeug der 66-Jährigen plötzlich bis zum Stillstand ab, aufgrund zu geringen Abstands kollidierte der PKW des 37-Jährigen trotz Einleitung einer starken Bremsung und des Versuchs nach links auszuweichen mit dem PKW der 66-Jährigen und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste bis zur Beendigung des Abschleppvorgangs gesperrt werden. Von den Beteiligten wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.

Schule mir Graffiti beschmiert

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum von Freitag 05.01.2024 gegen 19:30 Uhr bis Montag 08.01.2024 gegen 07 Uhr beschmierten unbekannte Täter die Fassade einer Schule in der Iggelheimer Straße mit Schriftzügen aus einer Farbspraydose, zudem beschädigten sie noch ein Fallrohr. Insgesamt entstand ein Schaden in 4-stelliger Höhe.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Realschule Plus in Dudenhofen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Böhl-Iggelheim (ots) – Am 10.01.2024 gegen 23:15 Uhr, fiel im Rahmen der Streifenfahrt ein PKW in der Langgasse auf, da dieser beim Einfahren in den fließenden Verkehr nicht den Vorrang eines vorbeifahrenden PKW beachtete. Durch ein Abbremsen des bevorrechtigten PKW-Fahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Da zudem durch die Polizei bei der Nachfahrt weitere Fahrauffälligkeiten festgestellt wurden, wurde der 49-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Karlsruhe einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Durch eine Ärztin erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am 10.01.2024 gegen 17:25 Uhr, befuhr laut Zeugenaussagen ein dunkelgrauer SUV (Peugeot) die Speyerer Straße und streift hierbei den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKW. Hiernach entfernte sich der SUV unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden von etwa 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.