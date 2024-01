Landau: Die Polizei-News

Unfallflucht im Kreisverkehr – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 10.01.2024 befuhren gegen 05:45 Uhr, eine 51-jährige Opel-Fahrerin sowie eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin den Kreisverkehr der L509 von der A65 aus Richtung Karlsruhe kommend. Beide gaben übereinstimmend an, dass die 51-Jährige bremsen musste, da ein unbekannter PKW-Fahrer den Kreisverkehr in falscher Fahrtrichtung befuhr.

Aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes fuhr die 41-Jährige auf die 51-Jährige auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der PI Landau zu melden.

Randalierer endet in Polizeigewahrsam

Landau (ots) – In der Nacht von Dienstag 09.01.2024 auf Mittwoch 10.01.2024, wurde der Polizei gegen 04:20 Uhr eine randalierende Person in der Horstschanze gemeldet. Die Polizeikräfte stellten vor Ort an einem ehemaligen Hotel eingeschlagene Glasscheiben sowie den Randalier fest.

Da der augenscheinlich alkoholisierte 30-Jährige weiterhin uneinsichtig war, wurde er durch die Polizeikräfte in Gewahrsam genommen. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war ihm nicht mehr möglich. Eine Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Der 30-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

Angeblich PKW gestohlen

Landau (ots) – Am 10.01.2024 meldet sich gegen 09 Uhr ein 54-Jähriger und gibt an, dass sein PKW VW gestohlen worden sei. Diesen hätte er angeblich gegen 08 Uhr in der Thomas-Nast-Straße in Landau geparkt. Aufgrund der Meldung wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

Gegen 09:45 Uhr meldet sich der 54-Jährige erneut und gibt an, dass er seinen PKW gefunden habe. Dieser wurde nicht gestohlen. Er habe lediglich vergessen, dass er diesen auf dem Uni-Parkplatz und nicht in der Thomas-Nast-Straße geparkt habe. Fazit: Viel Aufregung um nichts, der Polizeieinsatz wird in Rechnung gestellt.