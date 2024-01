Verkehrsuntauglich

Edenkoben (ots) – Hustensaft soll ursächlich für die Fahruntauglichkeit bei einem 41 Jahre alten Autofahrer am Mittwoch 10.01.2024, 17 Uhr, in der Luitpoldstraße gewesen sein. Der Mann wurde vor der Dienststelle angehalten und kontrolliert. Dabei wurden stark zitternde Hände und eine eingeschränkte Augenreaktion festgestellt.

Zu dem eingenommenen Hustensaft wollte der Fahrer keine näheren Angaben machen. Weil er zu einem Schnelltest nicht bereit war, wurde die Blutprobe angeordnet.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde einkassiert.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 10.11.2024 zwischen 11:15-11:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in der Kettengasse, ein dunkelgrauer Toyota Verso beschädigt. Der angerichtete Streifschaden auf der Beifahrerseite in Höhe von mehreren Tausend Euro dürfte beim Rangieren in oder aus einer Parklücke entstanden sein. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Zusammenhang mit der Unfallfucht wird ein hellgrauer Kleinwagen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wem gehören die Fahrräder?

Edenkoben (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens konnte bei einem 58 Jahre alten Beschuldigten mehrere Fahrräder sichergestellt werden, die er angeblich auf der Straße aufgefunden hat. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrräder von dem Mann gestohlen wurden. Daher werden aktuell die Eigentümer gesucht. Die Räder können bei der Polizei Edenkoben abgeholt werden.

Verkehrsüberwachung

Edenkoben (ots) – Bei einer Verkehrsüberwachung wurden am Dienstag 09.01.2024 von 10-12 Uhr, vier Autofahrer zur Kasse gebeten, weil sie während der Fahrt mit ihrem Smartphone telefonierten. Sie müssen 100 Euro bezahlen. Zudem erhalten sie 1 Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist in Deutschland ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück.

Wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.

Diebstahl von Kupferrohren

Kleinfischlingen (ots) – An einem Rohbau haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die bereits verbauten Kupferfallrohre an der Fassade entfernt und entwendet. Zudem versuchten sie, einen Baucontainer aufzuhebeln, was allerdings misslang. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

PKW-Aufbruch

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch (10.01.224) in den Erlen an einem neben dem Wohnanwesen abgestellten PKW die Seitenscheibe eingeschlagen und diverse Papier aus dem Fahrzeug entwendet. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.