Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Pfefferspray im Klassenraum

Bingen (ots) – Am 10.01.2024 versprühte gegen 12:20 Uhr, ein Schüler der BBS in Bingen am Rhein aus Versehen Pfefferspray in einem Klassenraum. Durch das Versprühen erlitten mehrere Mitschüler Atemwegsreizungen und mussten teilweise rettungsdienstlich behandelt werden.

Gegen den Schüler wird nun vorerst wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Kennzeichendiebstahl am Mitfahrerparkplatz Gensingen

Bingen (ots) – Am Mittwoch 10.01.2024 zwischen 06:30-14:36 Uhr wurden in Gensingen am Mitfahrerparkplatz an der Verlängerung der Alzeyer Straße durch einen unbekannten Täter insgesamt 3 Kennzeichen von geparkten PKWs entwendetet.Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Mit über 2,7 Promille über die Autobahn – Polizei sucht Zeugen

A61/A63 Rheinhessen (ots) – Am Donnerstag 11.01.2024 gegen 10:45 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit einem roten VW von Bingen kommend über die A 61 bis zum Autobahnkreuz Alzey sowie dann auf die A 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Es wurde gemeldet, dass der Fahrzeugführer mehrfach die Leitplanke touchiert habe und Schlangenlinien fahren würde.

Auf der A 63 kurz vor dem Parkplatz „Heuberger Hof“ konnte das Auto gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von ca. 2,7 Promille. Dem 43-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Den Fahrzeugführer erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet mögliche Zeugenhinwiese zu etwaigen Unfallörtlichkeiten bzw. in Fällen, in denen es zu einer eigenen Gefährdung gekommen ist unter 06701-9190.