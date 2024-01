Steine auf die Fahrbahn geworfen – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Mittwoch 10.01.2024, wurden durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen Steine auf die Fahrbahn des Fahrwegs geworden. Eine 22-jährige Wormser Autofahrerin fuhr gegen 17:45 Uhr durch die Bahnunterführung, als sie kurz darauf plötzlich einen Knall vernahm und einen Steinschlag im unteren Bereich ihrer Windschutzscheibe feststellte.

Nachdem die 22-Jährige anhielt, konnte sie zusammen mit ihrer Beifahrerin noch sehen, dass sich 2 oder 3 Personen oberhalb der Unterführung befanden und anschließend mit einem E-Scooter in Richtung Industriegebiet davonfuhren. Eine nähere Beschreibung ist nicht bekannt. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen wegen eines sog. gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr nach § 315b StGB aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall in der Siegfriedstraße

Worms (ots) – Nach einem Verkehrsunfall musste die Siegfriedstraße am gestrigen Mittwoch für etwa eine Stunde gesperrt werden. Gegen 17:30 Uhr war dort ein 39-jähriger Wormser in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Einmündung zur Von-Schoen-Straße wollte der 39-Jährige nach links abbiegen, als er von einem entgegen kommenden 19-jährigen Wormser übersehen wurde. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver streifte dieser das Fahrzeug des 39-Jährigen und fuhr in eine angrenzende Grundstücksmauer.

Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Siegfriedstraße in dem Bereich für etwa 1 Stunde gesperrt.