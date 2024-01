Verkehrsbeeinträchtigungen durch Traktoren-Staffelfahrt

Mannheim/Heidelberg/RNK (ots) – 17 Uhr – Seit 08 Uhr am Donnerstag 11.01.2024, findet eine angemeldete Versammlung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge im Bereich des Polizeipräsidium Mannheim statt. Die Teilnehmer sind mittlerweile an der pro Zero Arena in Sinsheim angekommen, wo derzeit die Abschlusskundgebung stattfindet. Insgesamt nahmen bisher an der Versammlung 800 Fahrzeuge sowie ca. 1.200 Personen teil.

Die Anreise erfolgte aus verschiedenen Fahrtrichtungen. Aufgrund der Versammlung mussten die Abfahrten der Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim zeitweise gesperrt werden, da ein Abfließen von der A 6 für den übrigen Fahrzeugverkehr nicht möglich war.

Am Rande der nicht angemeldeten Versammlung in Heddesheim auf der L 541 kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Während der Staffelfahrt kollidierten 2 Traktoren innerhalb des Aufzuges miteinander. Es entstand Sachschaden an den beiden Traktoren. Im Zusammenhang mit der Versammlung kam es zu keinen wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen und sie verlief weitestgehend störungsfrei.

(ots) – 11 Uhr – Bereits vor der angemeldeten Staffelfahrt mit landwirtschaftlichen Fahrzeuge am Donnerstag 11.01.2024, kam es zu einer nicht angemeldeten Versammlung von ca. 80 Traktoren in Heddesheim. Hierbei blockierten die Versammlungsteilnehmer die L 541 in beide Fahrtrichtungen. Es kam zu zeitweisen Beeinträchtigungen für den übrigen Verkehr.

Die angemeldete Staffelfahrt startete zunächst mit 130 landwirtschaftlichen Fahrzeugen in Weinheim. Die Versammlung wird in Kürze das Stadtgebiet Mannheim erreichen. Aufgrund der Teilnehmerzahl ist hier mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Kollision zwischen einem PKW und einem LKW

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 15 Uhr kam es auf dem Luisenring zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Renault. Die 44-jährige Audi-Fahrerin fuhr vom rechten Fahrbahnrand auf die rechte Fahrspur des Luisenrings in Fahrtrichtung Parkring und übersah einen von hinten ankommenden LKW eines 49-Jähringen.

Dieser führte kurz zuvor einen Fahrbahnwechsel durch und übersah die einfahrenden Audi-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen während der Unfallaufnahme.

Zwei Fahrzeuge mit Graffiti besprüht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt von Mittwoch auf Donnerstag besprühte eine bislang unbekannte Täterschaft die geparkten Transporter Renault und Citroen in der Hochuferstraße mit Schriftzügen in Graffiti. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Einbruch in Restaurant im Luisenpark – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwoch 10.01.2024 gegen 05:40 Uhr, brach die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam die Eingangstür eines Restaurants im Gartenschauweg im Luisenpark auf. Der darin befindliche Zigarettenautomat wurde gewaltsam aufgebrochen, beschädigt und dessen Inhalt entwendet. Der Schaden ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt leitete Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Autoscheibe eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 20:35 Uhr wurden zwei Täter dabei beobachtet wie sie mittels einem unbekannten Werkzeug mehrfach auf einen geparkten Audi in der Walter-Krause-Straße einschlug. Hierbei gingen beide Fensterscheiben der linken Fahrzeugseite zu Bruch.

Auf der rechten Fahrzeugseite stellte man mehrere Eindellungen fest. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 5.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarrau leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.

Die zwei Tatverdächtige konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, zwischen 25-35 Jahre alt, mit einer weißen Daunenjacke und einer Mütze bekleidet, führte ein Schlagwerkzeug mit sich.

Täter 2: Männlich, zwischen 25-23 Jahre alt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Einbruch in Wohnung – Täter flüchtete als Wohnungsinhaberin heimkam

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend kam eine Wohnungsinhaberin gegen 19:30 Uhr nach Hause im Glauchauer Weg. Als sie versuchte, die Wohnungstür aufzuschließen, bemerkte sie, dass jemand von innen dagegen drückte, so dass sie nicht in ihre Wohnung reinkam. Als sie schlußendlich ihre Wohnung betreten konnte, sah sie noch, dass ein Mann über ihre Gartenhecke in Richtung Sachsenstraße flüchtete.

Wie sich herausstellte, konnte der Mann augenscheinlich nichts entwenden, da er durch die Frau gestört wurde. Zugang zu der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung hatte sich der bislang unbekannte Tätverdächtige zuvor über die Terrassentür verschafft, nachdem er diese gewaltsam aufgehebelt hatte. In der Wohnung wurden mehrere Schränke durchwühlt, glücklicherweise ohne Erfolg.

Den Tatverdächtigen beschreibt die Wohnungsinhaberin als ca. 180 cm groß, schlank, er war bekleidet mit einem schwarzen Hoodie und dunkler Hose.

Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Spezialisten der Kriminaltechnik werten derzeit die Spuren aus. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen eingeleitet, und ist auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese melden sich bitte unter der Tel: 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon.

Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Unfalls

Mannheim (ots) – Nach dem gestrigen schweren Unfallereignis auf der Altrheinbrücke, bei dem ein 55-Jähriger tödlich verletzt wurde, sucht die Polizei in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen des Geschehens. Weitere Erkenntnisse haben zudem ergeben, dass der 53-jährige Fahrer des Daimler-Benz-Kleintransporters bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Der geschätzte Gesamtschaden bewegt sich in einem hohen 5-stelligen Bereich.

Für die weiteren Unfallermittlungen sowie um eine präzise Rekonstruierung des Unfallhergangs darstellen zu können, bittet die Polizei Zeugen, welchen bereits vor dem Unfallereignis mögliche relevante Feststellungen wahrgenommen haben, sich unter der Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Flüchtiger LKW beschädigt Oberleitung

Mannheim (ots) – Am Mittwoch befuhr gegen 17:44 Uhr ein Lkw die Max-Planck-Straße und rangierte vermutlich in Höhe der Hausnummer 51. Dort wurde ein Holzmast touchiert, an welchem Oberleitungen bzw. Kabel befestigt waren. Der Holzmast brach durch den Zusammenstoß. Dies hatte zur Folge, dass sämtliche, am Holzmast befestigten Kabel auf der Straße lagen.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Kabel mit Hilfe der Feuerwehr provisorisch auf die Seite geräumt, bzw. anderweitig aufgehängt werden. Eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer bestand nicht. Vom flüchtigen Lkw ist bekannt, dass dessen Auflieger über ein holländisches Kennzeichen verfügt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die noch weitere Angaben zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen Lkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst des PP Mannheim, unter Tel: 0621/174-4222, in Verbindung zu setzen.