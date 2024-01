Schwere Brandstiftung – 37-Jährige in psychiatrischer Einrichtung

Heidelberg (ots) – Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat beim Amtsgericht Heidelberg einen Unterbringungsbefehl gegen eine 37-jährige Frau erwirkt. Diese ist dringend verdächtig, am 10.01.2024 gegen 01:40 Uhr auf eine bislang nicht genau bekannte Weise den Speicher eines Mehrfamilienhauses in Heidelberg-Pfaffengrund bewusst in Brand gesetzt haben. Durch das Feuer geriet zunächst der komplette Dachstuhl des Gebäudes in Brand und wurde in der Folge schwer beschädigt.

Die Flammen griffen schließlich auf zwei benachbarte Gebäude über. Dort konnte jedoch ein ausbreiten des Feuers verhindert und der Brand gelöscht werden. Die Bewohner aller drei Anwesen mussten evakuiert werden. Das betroffene Mehrfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Nach vorläufigen Schätzungen beträgt der Schaden ca. 200.000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg, erließ das Amtsgericht am 10.01.2024 einen Unterbringungsbefehl gegen die 37-jährige, mutmaßlich schuldunfähige Tatverdächtige und setzte ihn in Vollzug. Die Frau wurde in der Folge in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zur Art und Weise der Brandlegung sowie zu den weiteren Tatumständen dauern an.

Radfahrerin belästigt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Ein bislang unbekannter Jogger schlug am Mittwochnachmittag gegen 14:55 Uhr einer 23-jährigen Radfahrerin mit der flachen Hand auf ihr Gesäß, als sich diese auf Höhe der Sofienstraße Hausnummer 1 befand. Die 23-Jährige fuhr zuvor mit ihrem Fahrrad über den Gehweg bei der Straße Neckarstaden in Fahrtrichtung Bismarckplatz. Als sie nach rechts Richtung Bismarckplatz abbiegen wollte, ereignete sich die Tat.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, circa 50 Jahre alt, westeuropäischer Phänotyp, er trug einen neonfarbenen Anzug in grüner oder gelber Farbe, wobei die Hose kurz und eng gewesen sein soll.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Verkehrsunfall auf der L 637 – eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch kam es um 20:20 Uhr auf der L 637 auf der Höhe des Grenzhöfer Weges zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos, bei dem sich eine Person verletzte. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Audi die L 637 in Fahrtrichtung. Als er in die Einmündung zum Grenzhöfer Weg fuhr, um nach links abzubiegen, kam ihm eine 21-jährige Audi-Fahrerin aus der Fahrtrichtung entgegen.

Anstatt diese passieren zu lassen, missachtete er dessen Vorfahrt und es kam in der Folge zu einer Kollision. Durch den Unfall verletzte sich die 21-Jährige leicht und wurde durch die Rettungskräfte medizinisch versorgt. Der Gesamtschaden wird auf 27.000 Euro geschätzt. Aufgrund des erheblichen Schadens mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.