Farbschmierer unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft besprühte am Mittwochmorgen zwischen 07:30-08:45 Uhr die Fahrbahn der Schützenhausstraße, der Straße Melacpass sowie der Güterbahnhofstraße. Die sehr großflächig aufgebachten Schriftzüge waren in blauer Farbe aufgetragen worden und hatten eine Größe von ungefähr zwei auf zwei Metern.

Die Höhe des Schadens kann noch nicht abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter Tel: 06223-9254-0 zu melden.

Dossenheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft besprühte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh mehrere Wände an der Handschuhsheimer Landstraße mit Graffitis. Eine Trafostation sowie die Rückseite einer Firma wurden mit zahlreichen Slogans in roter und schwarzer Farbe beschmiert.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.

Unbekannte brechen in Restaurant ein – Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Über eine Außentreppe, die in ein Restaurant in der Schwetzinger Straße führt, gelangte eine bisher unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Dienstag 22 Uhr, und Mittwoch 16 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten des Restaurants. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelten die Unbekannten die Eingangstür auf und gelangten so in das Innere.

Innerhalb der Lokalität verbogen die Täter oder Täterinnen den Schließmechanismus eines darin befindlichen Zigarettenautomaten. Ob aus dem Automaten etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wertgegenstände aus dem Restaurant wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel: 06222/5709-0, in Verbdingung zu setzen.

LKW beschädigt Schranke an Bahnübergang und blockiert Verkehr

Eberbach (ots) – Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah ein 44-jähriger LKW-Fahrer am Mittwoch gegen 08:30 Uhr das blinkende, gelbe Warnlicht am Bahnübergang der Friedrichsdorfer Landstraße. Als das Fahrzeug die Gleise querte, senkten sich bereits die Schranken. Der LKW erfasste mit seinem Anhänger eine der Schranken und riss sie aus ihrer Verankerung, so dass sie in das Gleisbett ragte.

Das hatte zur Folge, dass ein herannahender Zug abbremsen musste und am Bahnübergang zum Stillstand kam. Erst als Mitarbeiter der Bahn das Hindernis beiseite räumten, konnte der Zug weiterfahren.

Durch die Blockade des Bahnübergangs kam es zu einem langen Rückstau. An der Schranke entstand ein Schaden von knapp 2.000 Euro. Am LKW, welcher hochwertige Fahrzeuge transportierte, beschädigte die sich herabsenkende Schranke einen Mercedes sowie einen Audi. Der Schaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun hinsichtlich der genauen Unfallursache.

Unfall zwischen Lkw und Bus

Walldorf (ots) – Heute ereignete sich gegen 09:50 Uhr im Gutenbergring ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen lebensgefährlich und zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen kam es zwischen einem Bus und einem Lkw zu einem Frontalzusammenstoß, nachdem der Busfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr fuhr.

Der Busfahrer sowie der Fahrer des Lkw wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen. Mit Rettungshubschraubern wurden die beiden lebensgefährlich verletzten Fahrer in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Zwei in dem Linienbus befindlichen Fahrgäste wurden leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die noch andauernde Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten wurde der Gutenbergring voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Vorfahrtsverstoß führt zum Unfall

Schwetzingen (ots) – Eine 43-jährige VW-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 07.45 Uhr von der L 597 bei Schwetzingen auf die B 535 in Richtung Heidelberg abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Mannheim-Friedrichsfeld entgegenkommenden Opel und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die VW-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen und verkehrslenkenden Maßnahmen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Geringer Sicherheitsabstand führt zum Auffahrunfall

Schwetzingen (ots) – Eine 67-jähirge VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 07.15 Uhr die B 39 von Hockenheim in Fahrtrichtung Schwetzingen. Auf Höhe der Auffahrt zur A 6 kam es zu stockendem Verkehr und die 67-Jähirge bremste verkehrsbedingt ab. Eine 55-jährige BMW-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und konnte, vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands, nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sich die beiden Fahrzeugführerinnen leicht verletzten. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Sinsheim (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Sinsheim kontrollierte am Mittwochmorgen um 09:45 Uhr einen 28-jährigen VW-Fahrer in der Neulandstraße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Führerschein des 28-Jährigen, den dieser angeblich im benachbarten Ausland gemacht haben wollte, Fälschungsmerkmale aufwies.

Ein im Anschluss auf dem Polizeirevier durchgeführter Test mittels eines Prüfungsgerätes, bestätigte den Verdacht. Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg prüfen derzeit den beschlagnahmten Führerschein. Den 28-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Einbruch in Pfarramt – Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Gewaltsamen Zutritt in ein Pfarramt in der Hauptstraße verschafften sich eine bisher unbekannte Täterschaft in der Zeit von Dienstag 19:15 Uhr bis Mittwoch 05:30 Uhr. Mit einem bislang unbekannten Werkzeug öffneten die Unbekannten gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in das Innere der Räumlichkeiten. Innerhalb des Büros durchwühlten die Täter mehrere Rollcontainer.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden keine Wertgegenstände entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Walldorf, unter der Tel: 06227/8419990 entgegen.