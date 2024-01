Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der A61

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 11.01.2024 kam es gegen 12:15 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor der Anschlussstelle Bad Kreuznach, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Gliederzug, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Zu dem Unfallzeitpunkt gab es an der Unfallörtlichkeit einen Stau.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der LKW-Fahrer das Stauende übersehen hat. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Die Autobahmeisterei Gau-Bickelheim sperrte für die Zeit der Bergungsarbeiten den rechten Fahrstreifen ab. Es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. Ein Verkehrsunfallbeteiligter kam zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet mögliche Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen unter Telefon: 06701-9190.

Diebstahl eines E-Scooters

Bad Sobernheim (ots) – Am Samstag 06.01.2023 zwischen 10:10-12 Uhr, kam es vor der Matthiaskirche in Bad Sobernheim zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Der entwendete, anthrazitfarbene E-Scooter war vor dem Haupteingang mit aktivierter Wegfahrsperre abgestellt und wurde durch unbekannte Täter entwendet.

Aufgrund der Wegfahrsperre wurde der E-Scooter vermutlich geschoben oder getragen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn unter

Tel: 06752-1560 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Hochstetten-Dhaun (ots) – Im Zeitraum 08.01. ab 12 Uhr bis 09.01.2024 gegen 12:30 Uhr wurde ein in der Hauptstraße geparkter grauer Peugeot 207 durch einen blauen unbekannten Pkw beschädigt. Nach Spurenlage stieß der Verursacher mit seiner linken Front gegen die linke Front des Peugeot. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen der Tat werden geben, sich bei der Polizei Kirn zu melden.