Autofahrer sorgt für Aufregung

Kaiserslautern (ots) – Donnerstag 10.01.2024 machte ein Augenzeuge in der Alex-Müller-Str eine sonderbare Beobachtung. Nach seiner Schilderung kam um 11:44 Uhr ein grau/brauner Opel Astra mit Kaiserslauterer Kennzeichen von der Straße ab und fuhr in eine Hecke. Dort blieb der Wagen stehen. Der Fahrer war nicht mehr ansprechbar, weswegen der Mitteiler umgehend die Polizei informierte.

Noch auf der Anfahrt des Streifenwagens bekamen die Beamten die Meldung, dass der Fahrer nach mehreren Minuten wieder zu sich gekommen und weggefahren sei. Eine Fahndung nach dem Opel blieb aber ohne Erfolg. Die Beamten bitten deshalb um Hinweise. Der Fahrer sei älter als 65 Jahre und hätte schütteres graues Haar gehabt.

Wem sind der Mann oder das Fahrzeug am Donnerstag aufgefallen? Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Auto gestreift und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch kam es in der Stärkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 54-Jähriger parkte gegen 10 Uhr seinen braunen Opel dort am Fahrbahnrand. Als er schließlich gegen 14 Uhr wieder wegfahren wollte, war die Stoßstange auf der linken Seite abgerissen.

Vermutlich streifte ein größeres Fahrzeug den geparkten Opel und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten schätzen den Schaden auf ca. 6.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 0631 369-2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |pet

Mehrere Gegenstände aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Mittwoch wurde eine Tiefgarage im Gersweilerweg zum Tatort eines Diebstahls aus einem Auto. Nach Angaben des 29-jährigen Halters habe er sein Auto am Dienstag um 17:30 Uhr in der Garage abgestellt.

Als er am folgenden Morgen gegen 8 Uhr zurückkam, stellte der Mann fest, dass ein Rucksack, Handschuhe und Münzgeld fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Für sachdienliche Angaben kann die Polizei in Kaiserlautern unter Tel: 0631-369 2150 erreicht werden. |kfa

In Café eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Ein Langfinger sorgte am frühen Donnerstagmorgen für einen Polizeieinsatz in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell. Laut Meldung habe sich ein Mann um 3:30 Uhr Zutritt zu einem Cafè verschafft. Eine ausgerückte Polizeistreife konnte vor Ort niemanden mehr feststellen.

Wie der Unbekannte in das Gebäude gelangte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Einbruch schlägt fehl

Kaiserslautern (ots) – Ein Anrufer aus der Vogelhammerstraße meldete sich am Mittwoch 10.01.2024 bei der Polizei, um einen Einbruchsversuch anzuzeigen. Laut seinen Angaben habe er am Vorabend um 19.30 Uhr seine Haustür abgeschlossen. Als er sie am Vormittag, um 11:30 Uhr wieder aufschließen wollte, bemerkte er, dass das Schloss beschädigt war.

Offensichtlich hatten sich Unbekannte daran zu schaffen gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es den Tätern nicht gelungen, in das Wohnhaus einzudringen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa