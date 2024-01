Römerberg (ots) – Am Mittwoch zwischen 13-14 Uhr bediente sich der Hund einer 43-Jährigen auf einem Parkplatz am Lindenplatz an auffällig angehäuften und ausgelegten Hundefutter. Aufgrund anschließend auftretender Vergiftungserscheinungen verbrachte die Frau ihren Hund in eine Tierklinik.

Nach Verabreichung eines Medikamentes, das zum Erbrechen des zuvor Gegessenen bei dem Hund führte, ging es dem Tier wieder besser.

Ermittlungen ergaben, dass der Hund einer 58-Jährigen ebenfalls von dem verdächtigen Futter gefressen, dieses jedoch direkt im Anschluss wieder ausgespuckt hatte. Dieses Tier habe im Nachgang ebenfalls auffällige Verhaltensmuster gezeigt, wurde jedoch aufgrund der schnellen Besserung nicht in einer Tierklinik vorgestellt.

Das verdächtige Futter wurde durch die Polizei sichergestellt. Ein Verfahren wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Anhaltspunkte auf einen Ausleger des Hundefutters oder weiteres ausgelegtes Hundefutter liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Hundehalter darum wachsam zu sein und um besondere Vorsicht bei Futter aus unbekannter Quelle.

Vor diesem Hintergrund werden Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Lindenplatz gemacht haben, Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich mit der Polizei Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.