Mannheim: Terrence Boyd wechselt zum SV Waldhof

Mannheim – Noch vor dem Start ins Trainingslager, kann der SV Waldhof Mannheim den ersten Neuzugang der Transferperiode verkünden. Terrence Boyd wechselt mit sofortiger Wirkung vom 1. FC Kaiserslautern zum SV Waldhof Mannheim 07 in die Kurpfalz an den Alsenweg. Der 32-jährige Mittelstürmer hat sich dazu entschlossen, das Angebot der Verantwortlichen des SVW anzunehmen.

Der in Bremen geborene 14-fache US-Nationalspieler hat unter anderem Stationen in Berlin, bei Rapid Wien, Darmstadt 98 und dem Halleschen FC zu verzeichnen. Terrence Boyd, der in den vergangenen 1,5 Saisons in der 2. Bundesliga 15 Tore erzielte, bringt die Erfahrung aus 98 Drittligaspielen mit nach Mannheim (47 Tore, 18 Vorlagen). Ebenso stand der 1,88m große Mittelstürmer in 17 Europapokalspielen für Rapid Wien auf dem Rasen.

„Zu Terrence muss man nicht mehr viel sagen. Er bringt eine hohe Qualität mit an den Alsenweg und soll uns offensiv mehr Durchschlagskraft ermöglichen. Auf und neben dem Platz ist Terrence ein Spieler der voran gehen möchte. In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir intensiv daran gearbeitet, dass dieser Transfer über die Bühne gehen kann. Letztendlich freuen wir uns, dass sich Terrence für uns entschieden hat und hier etwas bewegen möchte“, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier beim SV Waldhof Mannheim 07. Die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen haben mich davon überzeugt, hier zukünftig auflaufen zu wollen. In der gesamten Metropolregion merkt man, was für einen Stellenwert der SV Waldhof einnimmt. Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter in der Mannschaft und möchte dem Verein dabei helfen, aus der aktuellen Lage wieder herauszukommen“, so Terrence Boyd zu seinem Wechsel nach Mannheim.