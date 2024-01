RNK/Mannheim/Heidelberg (ots) – Aufgrund der angemeldeten Versammlung am Donnerstag 11.01.2024, die als Staffelfahrt mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen stattfinden wird, kann es im Rhein-Neckar-Kreis, den Stadtgebieten Mannheim und Heidelberg in der Zeit zw. 09-18 Uhr, zu teilweise massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Versammlung soll in Weinheim beginnen, führt über Mannheim und geht anschließend weiter in Richtung Heidelberg.

Abschließend soll es in Sinsheim an der Pro Zero Arena P9/P10 zu einer Abschlusskundgebung kommen zu der bis zu 1.000 Fahrzeuge erwartet werden. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden dies, insbesondere im Berufsverkehr, bei ihren Reiseplanungen zu beachten.