Verkehrsunfall durch herabfallende Eisplatten

Germersheim (ots) – Am Dienstagmittag kam es auf der Bundesstraße 9 bei Germersheim zu einem Verkehrsunfall. Eine größere Eisplatte löste sich von der Plane eines LKW´s und traf das dahinterfahrende Fahrzeug. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am PKW entstand ein Sachschaden 3-stelligen Bereich. Die Ermittlungen zum unfallflüchtigen LKW dauern an.

Grundsätzlich ist jeder Fahrzeugführer gemäß § 23 Absatz 1 StVO für den Zustand seines Fahrzeugs verantwortlich und hat vor Fahrtantritt Sorgfaltspflichten zu beachten, die u. a. das Beseitigen von losen Schneemassen und Eisplatten von Fahrzeugen umfassen. Die Polizei Germersheim appelliert an alle Kraftfahrzeugführer, bei winterlichen Wetterlagen die Fahrzeuge vor Fahrtantritt gründlich zu überprüfen und von Schnee bzw. Eis zu befreien.

Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) – Dienstagabend führten Germersheimer Polizisten in der Rheinbrückenstr. Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden an insgesamt 10 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Weiter hatte ein Fahrzeugführer während der Fahrt das Handy am Ohr.