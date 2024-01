Auseinandersetzung auf dem Kaiserwörthdamm

Ludwigshafen (ots) – Der Polizei wurde am Dienstag 09.01.2024, 20.36 Uhr, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Kaiserwörthdamm gemeldet. Obwohl die vier Beteiligten bis zum Eintreffen der Polizei geflüchtet waren, konnten alle schnell gestellt und befragt werden.

Sie gaben an, dass der körperlichen Auseinandersetzung bereits am Morgen ein verbaler Streit vorausgegangen sei. Einer der Beteiligten, ein 20-Jähriger, wurde leicht verletzt. Da einer der Beschuldigten, ein 42-Jähriger, dem ihm erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Mit Feuerwerkskörper verletzt

Ludwigshafen (ots) – Drei Jugendliche im Alter von 14-16 Jahren befanden sich Dienstag 09.01.2024 gegen 13:40 Uhr an der Haltestelle „Am Schwanen“, als ein ihnen Unbekannter eine Feuerwerksrakete zündete. Diese landete und explodierte zwischen den Heranwachsenden. Ihre Kleidung wurde beschädigt (300 Euro). Zwei der Jugendlichen, ein 16- und ein 14-Jähriger, wurden zudem leicht verletzt.

Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Wir bitten daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn Sie etwas beobachtet haben und/ oder Hinweise zum Täter geben können, melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ludwigshafen: Hund illegal beigesetzt

Ludwigshafen (ots) – Eine Spaziergängerin fand am Dienstag 09.01.2023, im Maudacher Bruch einen in eine Decke eingewickelten Kadavar eines größeren Hundes. Bislang konnten keine Hinweise darauf erlangt werden, wem das Tier zu Lebzeiten gehört haben könnte.

Verstirbt ein Haustier sind einige Vorschriften zu beachten (Infos hierzu finden Sie hier: https://s.rlp.de/zAbi8 ). Eine Beerdigung im Wald oder, wie in diesem Falle, eines Landschaftsschutzgebiets ist nicht erlaubt. Hier können hohe Bußgelder anfallen. Außerdem wird ein Verstoß gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz geprüft. Dieses kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Sie haben Hinweise auf die Herkunft des Hundes? Wenden Sie sich an die PI Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Straßenraub – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 09.01.2024 war ein 23-Jähriger gegen 20 Uhr, zu Fuß in der Bürgermeister-Trupp-Straße unterwegs, als er durch drei unbekannte Männer angesprochen und nach Feuer gefragt wurde. Daraufhin griffen die Männer ihn unmittelbar mit Pfefferspray und Faustschlägen an und entwendeten ihm sein Smartphone und mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt.

Er beschrieb die Täter als circa 30 Jahre alt. Einer war auffallend groß und ein weiterer auffallend dick. Alle Männer trugen schwarze Jacken.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen (ots) – Ein 37-jähriger Autofahrer missachte am Mittwoch 10.01.2024, 07.54 Uhr, die Vorfahrt einer 52-jährigen Autofahrerin im Einmündungsbereich der Mundenheimer Straße zur Rembrandtstraße. Beide Fahrzeuge kollidierten. Aufgrund des Unfalls musste die Mundenheimer Straße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Die Verkehrsunfallbeteiligten blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Brand in der Bleichstraße

Ludwigshafen-Süd (ots) – Eine Passantin meldete am Dienstag 09.01.2024 gegen 10 Uhr, einen brennenden Einkaufswagen in einer Tiefgarageneinfahrt in der Bleichstraße. Durch das Feuer wurde eine mobile Toilette leicht beschädigt. Am Gebäude entstand kein Schaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich um Brandstiftung handeln.

Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rucksack aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Aus einem Ford, der in der Stifterstraße parkte, wurde zwischen dem 08.01.2024, 6 Uhr und dem 09.01.2024, 6:20 Uhr, ein Rucksack gestohlen. Hierfür schlugen die bislang unbekannten Täter die Scheibe des Fahrzeugs ein. Im Rucksack befanden sich Kleidungsstücke. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Auch in der Halbergstraße gelang es Unbekannten Beute aus einem Auto zu machen. Der Mitarbeiter eines Lieferdienstes hatte seinen Geldbeutel am 08.01.2023 gegen 18 Uhr im Fahrzeug zurückgelassen, um seine Lieferung zu übergeben. Das Fahrzeug ließ er unverschlossen. Diesen Moment nutzten die Täter und schlugen zu. Im Geldbeutel befanden sich etwa 400 Euro Bargeld.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Wir appellieren: Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Eine 57-jährige Autofahrerin wollte am 09.01.2024 gegen 16 Uhr, von der Knollstraße in die Saarlandstraße abbiegen. Dabei erfasste sie einen, der vorgeschriebenen Fahrtrichtung entgegenfahrenden, 22-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser stürzte durch den Zusammenprall und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Fahrradfahrer beschädigt Außenspiegel

Ludwigshafen (ots) – In der Eisenbahnstraße gerieten am Dienstag 09.01.2024 um 21:50 Uhr, ein Autofahrer und ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in einen Streit. Hintergrund des Streits dürfte gewesen sein, dass der Radfahrer einen fehlenden Sicherheitsabstand des Autos bemängelte. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung schlug der Fahrradfahrer gegen einen der Außenspiegel des Autos und beschädigte diesen (Schadenshöhe etwa 100 Euro). Nach dem Schlag fuhr der Radfahrer in Richtung Wöllnerstraße davon.

Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 50-55 Jahre alt. Er trug eine neonfarbene Jacke, sowie Leggings. Weiterhin hätte er eine Brille, einen Helm und eine schwarze Gesichtsmaske getragen. An dessen Fahrrad wären zwei Satteltaschen befestigt gewesen.

Wir bitten den Radfahrer oder Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .