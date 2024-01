Brand in Wohnung

Heuchelheim (ots) – Am 10.01.2024 gegen 00.20 Uhr, wurde ein Brand in der Breite Straße gemeldet. Vor Ort konnte dies durch die eingesetzten Kräfte bestätigt werden. Durch die Kräfte wurde in der betreffenden Erdgeschosswohnung eine 50-jährige Frau über das Fenster des Schlafzimmers evakuiert. Ihr 10-jähriger Sohn hatte sich bereits zuvor ebenfalls aus dem Fenster geflüchtet.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch war die Wohnung aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen sein, die Brandursache ist bislang jedoch noch unklar. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Frau und ihr Sohn, sowie ein Nachbar wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mutterstadt (ots) – Am Dienstag 09.01.2024 gegen 23:45 Uhr, wurde ein 36-jähriger PKW-Fahrer in der Ludwigshafener Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde. Weiter konnte festgestellt werden, dass der Herr den PKW bereits vor wenigen Tagen ebenfalls ohne Fahrerlaubnis geführt hat. Das Fahrzeug wurde präventiv sichergestellt. Gegen den Herrn laufen aktuell Ermittlungen wegen das Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Betrugsversuch „falscher Polizeibeamter“

Altrip (ots) – Am Dienstag 09.01.2024, erhielt eine 83-Jährige einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Laut dem Anrufer habe die Enkelin der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nun müssten 65.000 Euro gezahlt werden. Nachdem die 83-Jährige angab, ihre Tochter anzurufen, wurde das Telefonat beendet.

