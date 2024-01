Unfall mit verletzter Person

Speyer (ots) – Am Dienstag 09.01.2024 kurz vor 14 Uhr, stießen zwei Fahrzeug an der Einmündung Draisstraße / Boschstraße zusammen. Ein 29-jähriger Autofahrer bog von der Boschstraße nach links in die Draisstraße ein, während ein 42-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Draisstraße in Richtung Brunckstraße befuhr.

Die Beteiligten machten gegenüber der Polizei abweichende Angaben zum Unfallhergang, welche Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind. Nach dem Zusammenstoß klagte der 29-jährige Autofahrer über Schmerzen im Rücken. Die Verständigung des Rettungsdienstes war nicht notwendig. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Außenspiegel abgefahren und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Speyer (ots) -In der Zeit des 09.01.2024 von 08-9:30 Uhr stieß ein Verkehrsteilnehmer derart gegen den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten PKW in der Friedrich-Ebert-Straße, dass Einzelteile des Spiegels auf der Straße flogen. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen schwarzen BMW Kombi. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige 3-stellige Summe.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl von Parfüm

Speyer (ots) – Am Dienstag 09.01.2024, beobachtete der Ladendetektiv einen 39-jährigen Mann über die Videoüberwachung eines Kaufhauses in der Maximilianstraße beim Diebstahl eines hochwertigen Parfüms im Wert von 140 Euro.

Der Parfümdieb entfernte sich zunächst über den Hauptausgang in Richtung Dom und wurde durch die Polizei schließlich im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert. Die eingesetzten Beamten fanden das Parfüm bei ihm und händigten es Mitarbeitern des Kaufhauses wieder aus. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am 09.01.2023 um 17 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Radfahrer auf dem geteilten Rad- und Fußweg in der Oberen Langgasse entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung. Ein 66-jähriger Autofahrer fuhr von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und übersah dabei den Radfahrer.

Der Jugendliche konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurde von der Fahrzeugfront des PKW touchiert, sodass er stürzte und sich leichte Schmerzen am Handgelenk zuzog. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.