Mehrere Einbrüche

Gießen: In ein Geschäft in der Johanette-Lein-Gasse versuchte ein Unbekannter zu gelangen. Dazu versuchte er, den Glaseinsatz der Eingangstür einzudrücken und einzutreten. Dies misslang, sodass er von seiner Tat abließ und unerkannt flüchtete. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Montag (08.01.2024), 18.30 Uhr und Dienstagmorgen, 09.30 Uhr.

Gießen: Ebenfalls zwischen Montag, 19.30 Uhr und Dienstag, 08.30 Uhr versuchte ein Einbrecher in einen Friseurladen in der Grünberger Straße einzusteigen. Dazu griff er durch ein bereits beschädigtes Fenster des Ladens mit der Hausnummer 15. Es gelang ihm jedoch nicht, das Fenster zu öffnen.

Laubach: Den Rollladen eines Fensters an einem Autohaus drückten Unbekannte in der Philipp-Reis-Straße hoch. Anschließend hebelten sie noch ein Fenster auf und brachen das Glas des Fensters heraus. Sie scheiterten jedoch an weiteren, innenliegenden Einbruchsicherungen und flüchteten unerkannt aus dem Autohaus. Der Einbruch fand zwischen Montagabend (08.01.2024), 19 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr statt.

Linden: Ein Restaurant in der Moltkestraße war das Ziel von Einbrechern in Großen-Linden. Zwischen Montag (08.01.2024), 17 Uhr und Dienstagmittag schlugen sie dazu ein im Hinterhof gelegenes Fenster ein. Sie durchsuchten die Gaststätte, nahmen nach derzeitigen Erkenntnissen aber nichts mit.

Gießen: Durch ein aufgedrücktes Oberlicht drangen Unbekannte in ein Büro in der Mühlstraße ein. Sie schlugen zwischen Freitag (05.01.2024) und Dienstag (09.01.2024) zu. Ohne Wertgegenstände flüchteten sie aus dem Büro und entkamen unerkannt.

Zu allen Einbrüchen sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Sie bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Diebstahl von Baustelle

Von der Großbaustelle eines Krankenhauses in der Straße Rodthol klauten Unbekannte einen hydraulischen Abbruchhammer. Das Gerät befand sich auf dem Baustellengelände und hat einen Wert von ca. 5.000 Euro.

Die Unbekannten schlugen im Zeitraum zwischen Samstag (23.12.2023) und Dienstag (09.01.2024) zu.

Die Polizei sucht Zeugen: Sind in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Rufnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Fernwald: Ortsschild gestohlen – Zeugen gesucht

Wie in letzter Zeit bereits an anderen Stellen im Landkreis klaute ein Unbekannter ein Ortsschild in Annerod. Das Schild hing in der Steinbacher Straße am dortigen Ortsausgang in Richtung Steinbach. Der Dieb schlug im Zeitraum von Freitag (29.12.2023) bis Mittwoch (03.01.2024) zu.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrgast gesucht

Am Sonntag (07.01.2024) stieg ein Fahrgast an der Haltestelle „Feuerbachstraße“ (im Wiesecker Weg) aus dem Stadtbus der Linie 15 aus. Der Fahrer eines VW Up fuhr gegen 22.20 Uhr den Wiesecker Weg in Richtung Wieseck und passierte den stehenden Bus. In diesem Moment trat der Fahrgast auf die Fahrbahn, es kam zum Kontakt des Außenspiegels des VW und dem Fußgänger.

Der Fußgänger, der männlich war und eine weiße Jacke mit grauen Applikationen getragen haben soll, entfernte sich jedoch einfach von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Opel angefahren

Ein roter Corsa parkte am Dienstag (09.01.2024) auf einem Parkstreifen der Christian-Rinck-Straße. Im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 8 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Opel und beschädigte dabei dessen Heck. Ohne sich um den Schaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.