Falscher Wasserwerker: Trickdiebe nutzen gestohlene EC-Karte; Zeugen in Vellmar gesucht

Vellmar (Landkreis Kassel): Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am vergangenen Mittwoch, dem 3. Januar 2024, eine hochbetagte Frau in ihrem Haus im Oberen Weißen Weg in Vellmar. Ein unbekannter Mann hatte sich gegen 14 Uhr an der Tür als Wasserwerker vorgestellt und vorgegaukelt, dass wegen Arbeiten in der Nachbarschaft das Wasser in ihrem Haus abgestellt werden müsse. Die Seniorin ließ den vermeintlichen Handwerker daraufhin hinein und begleitete ihn in den Keller. Diesen Moment nutzte vermutlich der unbekannte Komplize, um durch die angelehnte Tür ins Haus zu schleichen und Schmuck, Bargeld und eine EC-Karte zu stehlen. Als die Seniorin den Diebstahl am folgenden Tag bemerkte, hatten die Täter mit der gestohlenen Bankkarte und der noch auf unbekanntem Weg erlangten PIN bereits mehrfach Geld an verschiedenen Automaten abgehoben. Zudem setzten sie die EC-Karte für mehrere Einkäufe in Geschäften in Kassel ein, bevor sie gesperrt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die bisherigen Ermittlungen der EG SÄM der Kasseler Kripo in diesem Fall konnten leider nicht zur Identifizierung der Trickdiebe führen, weshalb sie sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit wenden. Der falsche Wasserwerker wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlank,

dunkelblonde kurze Haare, kein Bart, bekleidet mit einem

grau/grünen Monteursanzug.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat in Niedervellmar gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern der EG SÄM unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Versammlung „Sternfahrt mit Traktoren zum Regierungspräsidium Kassel“ inzwischen beendet

Nordhessen: Am heutigen Mittwoch fand in Nordhessen eine Versammlung mit dem Motto „Sternfahrt mit Traktoren zum Regierungspräsidium Kassel“ statt. Diese war im Vorfeld bei der zuständigen Versammlungsbehörde als Aufzug mit erwarteten 500 Fahrzeugen von sechs verschiedenen Orten aus bis zum Regierungspräsidium Kassel mit dortiger Abschlusskundgebung angezeigt worden. Beginnend ab 8.30 Uhr setzten sich von den verschiedenen Orten (Wabern, Fuldabrück, Kaufungen, Vellmar, Wolfhagen, Hofgeismar) aus insgesamt etwa 900 Fahrzeuge, überwiegend Traktoren, in Richtung Kassel in Bewegung. Während der Anfahrt kam es auf den Strecken zu den erwarteten Verkehrsbehinderungen. Im Innenstadtbereich war die Frankfurter Straße und der Steinweg, zwischen Fünffensterstraße und Altmarkt-Kreuzung, durch die Polizei wegen der Versammlung und zum Abstellen der teilnehmenden Fahrzeuge gesperrt worden. Aufgrund der größeren Teilnehmerzahlen war es zudem erforderlich, dass Einsatzkräfte die Weserstraße ab dem Altmarkt in Richtung Katzensprung sowie zwei Fahrstreifen der Frankfurter Straße am Weinberg in Richtung Innenstadt sperrten. So konnten alle 900 Fahrzeuge im Umfeld der Abschlusskundgebung abgestellt werden. Dies verlief problemlos, Rettungswege wurden gemäß den Auflagen der Versammlungsbehörde freigehalten.

Die Kundgebung vor dem Regierungspräsidium Kassel, an der in der Spitze etwa 1.700 Menschen teilnahmen, verlief in der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr ebenfalls ohne Störungen sowie auch die inzwischen abgeschlossene Abreise der teilnehmenden Traktoren.

Die Bevölkerung hatte sich im Vorfeld offenbar gut über die bevorstehenden Proteste informiert und entsprechend darauf eingestellt, sodass im Stadtgebiet Kassel heute nur ein vergleichsweise mäßiges Verkehrsaufkommen zu verzeichnen war. Dieser Umstand sowie das polizeiliche Einsatzkonzept trugen dazu bei, dass es über die erwarteten Verkehrsbehinderungen hinaus nicht zu außergewöhnlichen Störungen kam.