35-Jähriger bei Streit verletzt

Lauterbach. Der Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises wurde am Sonntag (07.01.), gegen 8.40 Uhr, eine verletzte Person im Bereich einer Tankstelle in der Umgehungsstraße gemeldet. Derzeitigen Erkenntnissen nach kam es zuvor – vermutlich in der Nähe der Tankstelle – zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 35-jähriger Lauterbacher durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Weshalb es zum Streit kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei in Lauterbach hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Automat beschädigt

Alsfeld. Unbekannte Täter zerstörten zwischen Donnerstag (04.01.) und Dienstag (09.01.) die Frontscheibe eines Warenautomaten am Ludwigsplatz und rissen diesen aus der Wandverankerung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Angemeldete Schlepperdemofahrt im Raum Fulda

Fulda. Die für den heutigen Mittwoch (10.01.) von 9 bis 15 Uhr im Raum Fulda angemeldete Schlepperdemo verlief aus polizeilicher Sicht ohne größere Störungen.

Nachdem sich am Morgen rund 400 teilnehmende Fahrzeuge auf dem Messegelände in Fulda eingefunden hatten, begab sich der Konvoi gegen 10 Uhr auf die Aufzugsstrecke und umfasste in der Spitze eine Länge von rund 9 Kilometern. Hierzu wurde auch die B27 zwischen der AS Kaiserwiesen und Rothemann sowie die A66 zwischen den AS Fulda-Süd und Neuhof-Nord von 10:30 Uhr bis circa 13:50 Uhr für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt.

Während der Demofahrt kam es auf den Umleitungsstrecken lediglich zu vereinzelten Verkehrsbeeinträchtigungen, vorrangig im Bereich Neuhof. Nachdem alle Fahrzeuge wieder das Fuldaer Messegelände erreicht hatten, wurde die Versammlung gegen 14:40 Uhr für beendet erklärt.

Audi A3 beschädigt

Rotenburg. Am Dienstag (09.01.), gegen 23 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw die Straße „Am Toberod“ in Richtung „Egerländer Straße“. In Höhe der Hausnummer 14 kollidierte dieser derzeitigen Erkenntnissen nach mit einem dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi A3. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall über einen hohen Bordstein auf ein Grundstück in die Breslauer Straße geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachschaden durch Ausweichmanöver

Rotenburg. Der Fahrer eines Linienbusses aus Ludwigsau befuhr am Dienstag (09.01.), gegen 17.30 Uhr, die Straße „Am alten Feld“. Zeitgleich kam ihm ein unbekannter Fahrzeugführer aus Richtung „Bickershöhe“ entgegen. Derzeitigen Erkenntnissen nach musste der Fahrer des Linienbusses, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste befanden, dem entgegenkommen Fahrzeug ausweichen und stieß dabei gegen einen Bordstein mit Geländeraufbau. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

VW Golf beschädigt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (09.01.), stellte ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula gegen 13.05 Uhr sein Fahrzeug, einen schwarzen VW Golf Sportsvan, am Marktplatz neben einem Imbiss ab. Nachdem er gegen 13.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass der linke Kotflügel – vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines unbekannten Verkehrsteilnehmers aus einer Parklücke – beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Grebenau. Am Mittwoch (10.01.), gegen 8.40 Uhr, kam es auf der K 74 zwischen den Ortschaften Schwarz und Eulersdorf zu einem schwereren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Grebenau befuhr mit seinem Pkw die K 74 von Schwarz kommend und kam aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Bankette. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

Der Verletzte wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Streckenabschnitt war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen in beide Richtungen voll gesperrt.

Tödlich verletzte Person aus brennendem Gebäude geborgen

Gemünden. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (10.01.), gegen 3.20 Uhr, informierten Anwohner die Leitstelle über einen Wohnhausbrand in der Bleidenröder Straße.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Bauwerk bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann umgehend mit den entsprechenden Löschmaßnahmen, die auch aktuell weiterhin andauern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen soll es zunächst zu mehreren Explosionen in dem Gebäude gekommen sein. Große Teile des massiv durch das Feuer beschädigten Wohnhauses stürzten in der Folge nur rund 30 Minuten nach Alarmierung der Leitstelle ein. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist momentan noch nicht zweifelsfrei geklärt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Auch die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar.

Kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein männlicher Hausbewohner aus einem äußeren Gebäudeteil geborgen und einem Notarzt übergeben werden. Dieser konnte jedoch nach medizinischer Erstversorgung nur noch den Tod des 71-Jährigen feststellen, welcher ersten Erkenntnissen nach nicht hauptursächlich infolge des Feuers eingetreten ist. Weitere Personen wurden nach momentan vorliegenden Informationen nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Gießen nun die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache des Mannes aufgenommen. Eine Obduktion des Leichnams wird voraussichtlich in den kommenden Tagen stattfinden. Derzeit liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Sachverhalt mit strafrechtlicher Relevanz vor.

Verkehrsbeeinträchtigungen anlässlich angemeldeter Schlepperdemofahrt im Raum Fulda

Fulda. Aufgrund einer angemeldeten Schlepperdemofahrt müssen Verkehrsteilnehmer am heutigen Mittwoch (10.01.) im Laufe des Tages im Stadt und Kreisgebiet von Fulda mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.

Die von 9 bis 15 Uhr angemeldete und genehmigte Schlepperdemo startet auf dem Fuldaer Messegelände, ehe eine Fahrt im Konvoi über folgende Route vorgesehen ist:

Messegelände Fulda – Westring – Frankfurter Straße – B27 – AS Fulda Süd – A66 – AS Neuhof-Nord – A66 – AS Fulda-Süd – B27 – Frankfurter Straße – Westring – Messegelände Fulda

In diesem Zusammenhang wird die A66 voraussichtlich von 10 bis 14 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die osthessische Polizei steht im ständigen und engen Austausch mit den zuständigen Versammlungsbehörden und wird am heutigen Tag mit Beamtinnen und Beamten im Einsatz sein, um die Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig die in diesem Kontext möglichen Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu minimieren.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Am Dienstag, dem 09.01.2024, gegen 12.24 Uhr ereignete sich in Flieden in der Königreichallee ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Flieden befuhr mit ihrem Fahrzeug die Königreichallee in Richtung Adenmühle. Ein 25-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw aus dem Wartburgkreis wollte die Königreichalle von der Straße An der Fliede aus in Richtung Hauptstraße kreuzen. Hierbei übersah er den Pkw der vorfahrtsberechtigten Autofahrerin aus Flieden.

Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 19500,-EUR. Die Autofahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.