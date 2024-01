Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Wohnungseinbruch: So schützen Sie sich – Polizeistand auf Baumesse – Offenbach

(fg) Das Polizeipräsidium Südosthessen beteiligt sich in diesem Jahr erneut an der Fachmesse „Bauen-Wohnen-Renovieren-Energiesparen“, welche von Freitag, 19. Januar 2024 bis Sonntag, 21. Januar 2024, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr im Messezentrum Offenbach in der Kaiserstraße stattfindet. Am Stand der Kriminalpolizeilichen Beratung in Halle 2 können sich interessierte Besucherinnen und Besucher produktneutral über wirksamen Schutz vor Wohnungseinbrüchen informieren.

Zaun beschädigt und abgehauen – Hainburg

(fg) Einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag in der Dieselstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern und machte sich anschließend davon. Zwischen 13 und 18 Uhr wurde der Zaun der dort ansässigen Firma beschädigt. Bisher liegen keine Erkenntnisse zum Unfallverursacher vor. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Alleinunfall: 23-Jähriger hatte 1,68 Promille – Egelsbach

(fg) Mehrere Strafanzeigen kommen nun auf einen 23 Jahre alten Mann aus Babenhausen zu, nachdem dieser am Dienstagabend auf der Kreisstraße 168 im Bereich der Schillerstraße einen Unfall, offenbar unter Drogen- sowie Alkoholeinfluss, verursacht hatte. Der junge Mann war gegen 21.30 Uhr in einem weißen VW Caddy auf der Kreisstraße 168 unterwegs, als er in Höhe der Schillerstraße einen dortigen Kreisverkehr überfuhr. Anschließend kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 50 Meter durch einen Grünstreifen. Im darauffolgenden Kreisverkehr nahm der VW-Lenker die erste Ausfahrt, bog auf die Hans-Fleissner-Straße ab und blieb letztlich etwa 250 Meter später stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte eine Streifenbesatzung fest, dass der VW-Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,68 Promille; zudem schlug ein Drogenvortest positiv an. Der Caddy, der Betriebsmittel verloren hatte, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Verkehrsunfallflucht sowie des Fahrens unter Drogen- sowie Alkoholeinflusses.

Ungewöhnlicher Einsatz: Eingesperrt in Döner-Imbiss – Hanau

(fg/sf) Ein eher ungewöhnlicher Notruf ging am Dienstagabend bei der Polizei ein: zwei Kunden wurden offensichtlich aus Versehen in einem Hanauer Imbiss eingesperrt und baten daher um Hilfe. Kurz nach 23 Uhr ging der Notruf bei den Beamtinnen und Beamten der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium in Offenbach ein. Zwei Personen meldeten sich aus Verzweiflung, da sie angeblich in einem Hanauer Dönerladen eingesperrt worden seien. Sie seien nur kurz auf der Toilette gewesen und als sie diese verlassen hatten, merkten sie, dass der Besitzer die beiden ganz offensichtlich vergessen und das Lokal bereits abgeschlossen hatte. Daraufhin riefen sie den Notruf an. Die „Rettung“ der Personen erwies sich kurzeitig als schwierig, da der entsprechende Imbiss zunächst nicht lokalisiert werden konnte. Nach rund 20 Minuten konnte die Polizei schließlich den Besitzer des Lokals ausfindig machen, der die beiden aus ihrer misslichen Lage umgehend befreite.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs – Schöneck/Oberdorfelden

(fg) Für einen 21 Jahre alten BMW-Lenker endete seine Fahrt am frühen Mittwochmorgen mit der Beschlagnahme seines mitgeführten Geldes sowie der mitgeführten Betäubungsmittel; zudem musste der junge Mann eine Blutprobe und seine Autoschlüssel abgeben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss, des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts der Geldwäsche. Eine Streifenbesatzung entschloss sich gegen 0.30 Uhr den BMW 318d einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als der Fahrer das Wendemanöver des Streifenwagens bemerkte, soll er seinen Wagen beschleunigt haben; offensichtlich um der Kontrolle zu ergehen. Kurze Zeit später konnte der BMW im Nahbereich in einem Wohngebiet abgeparkt festgestellt werden. Unweit dessen lief der Verdächtige, welcher durch die Streife als Fahrzeugführer identifiziert werden konnte, durch einen dortigen Innenhof. Bei der darauffolgenden Personenkontrolle roch dieser deutlich nach Cannabis. In seiner Umhängetasche fand die Streife Bargeld in Höhe von etwa 2.000 Euro, dessen Herkunft der 21-Jährige nicht glaubhaft erklären konnte. Aufgrund der Gesamtsituation besteht der Anfangsverdacht, dass es sich bei dem Geld um unrecht erworbenes Geld aus Betäubungsmittelgeschäften handeln könnte. Unter einem geparkten Auto fand die Streife zudem mehrere Gramm Haschisch, welches der Verdächtige wohl zuvor dort hingeworfen hatte. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass der junge Mann offenbar nicht im Besitz einer aktuell gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der 21-Jährige entlassen. Auf diesen kommen nun jedoch mehrere Strafverfahren zu.