Wiesbaden: Die Polizei-News

Hoher Sachschaden durch Kupferdiebe,

Wiesbaden, Viktoriastraße, Freitag, 22.12.2023 bis Dienstag, 02.01.2024

(da)Zwischen den Jahren waren in Wiesbaden Kupferdiebe zugange. Die Diebe

verschafften sich zwischen dem 22.12.2023 und dem 02.01.2024 unbefugt Zutritt zu

einem Baustellengelände eines Supermarktes in der Viktoriastraße. Hier

durchtrennten sie mehrere bereits verlegte Kupferkabel, um Teilstücke davon

mitzunehmen. Hierdurch gelangten sie an eine Beute in Höhe von wenigen Hundert

Euro. Da sie aber willkürlich Kabel durchtrennten und auch mittels einer Säge

absägten, entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Da bisher keine Täterhinweise

bekannt sind, bittet die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2340 um Hinweise

aus der Bevölkerung.

Einbruch in Pizzeria,

Wiesbaden Schiffergasse, Montag, 08.01.2024, 02:00 Uhr bis Dienstag, 09.01.2024,

08:00 Uhr

(da)Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in eine Pizzeria in Wiesbaden

eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem frühen Montagmorgen

und Dienstagmorgen Zutritt zu der Lokalität in der Schiffergasse. Im Inneren

durchwühlten sie mehrere Schränke. Schließlich flüchteten sie mit einer geringen

Beute von rund 100 Euro Bargeld in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ist

in diesem Zusammenhang nun auf Zeugensuche. Hinweise werden unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Einbruch in Haushaltswarengeschäft,

Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstraße, Mittwoch, 10.01.2024, 01:00 Uhr bis

06:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Haushaltswarengeschäft in

Schierstein eingebrochen. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich die Einbrecher

dem in der Reichsapfelstraße gelegenen Geschäft und zerstörten dort den

Glaseinsatz der Eingangstür. Auf diesem Wege gelang es ihnen, in den

Verkaufsraum einzusteigen und die Kasse samt Bargeld an sich zu nehmen.

Anschließend suchten die Täter mit ihrer Beute unbemerkt das Weite.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Rufnummer (0611) 345-0

Mercedes aufgebrochen,

Wiesbaden, Uferstraße, Montag, 08.01.2024, 14:30 Uhr bis Dienstag, 09.01.2024,

08:30 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben zwischen Montag und Dienstag einen Pkw in Wiesbaden

aufgebrochen. Die blaue Mercedes M-Klasse stand zwischen 14:30 Uhr und 08:30 Uhr

in der Uferstraße. In dieser Zeit schlugen die Diebe eine linke Seitenscheibe

ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Dort entwendeten sie eine Herrenjacke,

mit der sie unerkannt entkamen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mehrere Fahrzeuge beschädigt und in die Luft

geschossen, Eltville am Rhein, Schillerweg / Kolpingstraße, Dienstag,

09.01.2024, 21:20 Uhr bis 01:10 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend kam es in Eltville zu einem Polizeieinsatz, nachdem

ein junger Mann mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hatte.

Darüber hinaus wurden in dem Bereich mehrere Fahrzeuge beschädigt. Gegen 21:20

Uhr meldeten sich Anwohner aus dem Schillerweg bei der Polizei, da sie soeben

ein Fahrzeug vor ihrem Haus wahrgenommen hätten, aus dem mehrere Schüsse in die

Luft abgegeben worden seien. Weiterhin wären mehrere geparkte Fahrzeuge

beschädigt worden. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen in den Schillerweg und

die angrenzende Kolpingstraße entsandt. Vor Ort konnte das Fahrzeug zunächst

nicht mehr festgestellt werden, jedoch befanden sich auf der Straße mehrere

Patronenhülsen, die auf eine Schreckschusswaffe zurückgeführt werden konnten.

Außerdem wiesen drei geparkte Pkw eingeschlagene Scheiben auf. Im Rahmen der

ersten Ermittlungen erhärtete sich schnell der Verdacht gegen einen 20-Jährigen

aus dem Kreis Mainz-Bingen. Gegen 01:10 Uhr konnte der Heranwachsende in

Eltville angetroffen und festgenommen werden. In einem von ihm genutzten

Fahrzeug fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe sowie einen Hammer auf und

stellten beides sicher. Der 20-Jährige wurde für weitere Maßnahmen zur

Dienststelle gebracht und gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im

Anschluss durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Die Polizei in Eltville bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere für die

Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen, sich unter der Telefonnummer (06123)

9090-0 zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Bad Schwalbach, Am Schänzchen, Festgestellt: Dienstag, 09.01.2024, 11:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Bad

Schwalbach aufgebrochen. Ihr Ziel: Bargeld und Klimmstängel. Am

Dienstagvormittag stellte eine Zeugin den stark beschädigten Automaten in der

Straße „Am Schänzchen“ fest und informierte die Polizei. Den zum Tatort

gerufenen Beamten zeigte sich, dass die Diebe einen zur Sicherung angebrachten

Metallbügel aufgesägt und anschließend die Fronteinheit aufgehebelt hatten. Im

Nachgang wurden Bargeld und Zigaretten aus dem geöffneten Automaten gestohlen.

Der durch die Täter verursachte Sachschäden beläuft sich auf mehrere Hundert

Euro.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter meldet sich, Kiedrich, Rosenstraße, Montag,

08.01.2024

(fh)Ein Betrüger hat sich am Donnerstag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben

und einen Mann aus Kiedrich hinters Licht geführt. Der angebliche

Microsoft-Mitarbeiter nahm mit dem Geschädigten Kontakt auf und berichtete von

einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Mann aber

nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte

dem Täter letztlich jedoch nicht. Der Betrüger erlangte innerhalb des Gesprächs

die Zugangsdaten zum Konto des Seniors, woraufhin er versuchte mehrere

Geldabbuchungen vom Konto des Rheingauers zu tätigen. Diese konnten

glücklicherweise von seiner Hausbank im letzten Moment geblockt werden.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Gespräche einzugehen. Kein

Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird sich unaufgefordert bei Ihnen

melden und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie zuvor noch gar nicht

hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen

Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder

Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine

Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie

kein Geld.

Laptop aus Wohnhaus gestohlen,

Niedernhausen, Königshofen, Rembrandtstraße, Dienstag, 09.01.2024, 03:00 Uhr bis

03:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag stahl ein Mann im Niedernhausener Ortsteil

Königshofen einen Laptop aus einem Einfamilienhaus. Gegen 03:00 Uhr ertappte ein

Bewohner in der Rembrandtstraße einen fremden Mann, welcher sich zuvor unbemerkt

in sein Einfamilienhaus geschlichen hatte und schlug ihn so in die Flucht. Am

nächsten Morgen stellte ein weiterer Hausbewohner dann fest, dass eine

Laptoptasche samt dazugehörigem Laptop aus dem Haus fehlte. Die leere Tasche

hatte der Dieb in der Nacht auf seiner Flucht in einem nahegelegenen Gebüsch

entsorgt. Eine Personenbeschreibung des männlichen Täters liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.