Bergstrasse

Viernheim: Weißer Jeep „Grand Cherokee“ gestohlen/Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (09.01.) haben Kriminelle einen

weißen Jeep „Grand Cherokee“ entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen

Kennzeichen HP-IS 874 war in einer Tiefgarage in der Rathausstraße abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall

betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise

zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Darmstadt

Mit 71 km/h durch den Citytunnel / Autofahrer erwartet Fahrverbot

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (10.01.) führten Beamtinnen und

Beamte des 1. Polizeireviers in Darmstadt eine Geschwindigkeitsmessung im

Citytunnel durch. In einem Zeitraum von rund 20 Minuten stellten die

Ordnungshüter gleich zwei Verstöße fest. Einer der Gestoppten wurde bei

erlaubten 30 km/h innerorts mit einer satten Geschwindigkeit von 71 km/h

gemessen. Nach Abzug der Toleranz sind das noch immer 38 km/h zu schnell. Der

Fahrer wird nun einen Monat seinen Führerschein abgeben müssen. Außerdem

erwarten ihn ein Bußgeld von 480 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Darmstadt: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet / Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt (ots) – Am Dienstagmittag (09.01.) führten Beamtinnen und Beamte des

zweites Polizeireviers in Darmstadt Verkehrskontrollen im Bereich der Hügelstraße

durch. Als die Ordnungshüter gegen 14:30 Uhr einen schwarzen Renault Trafic

stoppen wollten, beschleunigte der Wagen, flüchtete in Richtung Schützenstraße

und fuhr anschließend in die gut besuchte Fußgängerzone. Hier mussten nach

derzeitigem Kenntnisstand mehrere Passanten dem Kastenwagen ausweichen. Kurze

Zeit später gelang es der Polizeistreife, den Flüchtenden in einer Sackgasse zu

stoppen und ihn zu kontrollieren.

Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des 45-Jährigen sucht die Polizei nach

Zeugen, die sich zu dem beschriebenen Zeitpunkt in der Fußgängerzone befanden

und aktiv durch die Fahrweise des Kastenwagens beeinträchtigt wurden. Sie werden

gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Polizeireviers in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Erzhausen: Nicht nur berauscht und ohne Helm / Zivilstreife stoppt Mofafahrer

Erzhausen (ots) – Am Dienstagabend (09.01.) zog eine Zivilstreife des 3.

Polizeireviers in Darmstadt einen berauschten Mofafahrer aus dem Verkehr. In der

Nähe des Bahnhofes fielen den Beamten der 16-jährige Fahrer und sein 18-jähriger

Mitfahrer auf, da beide keinen Schutzhelm trugen. Als die Ordnungshüter den

Mofafahrer stoppten, stellten sie fest, dass der 16-Jährige keine erforderliche

Prüfbescheinigung für sein Gefährt besitzt. Zudem bemerkte die Zivilstreife

schnell, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel am

Straßenverkehr teilgenommen hatte. Als die Beamten auch noch zehn vorgedrehte

„Joints“ bei dem 16-jährigen Fahrer fanden, wurde er vorläufig festgenommen und

musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in einem

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und

dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Babenhausen: Verfolgungsfahrt endet in Festnahme Fahrer ohne Führerschein missachtet Anhaltezeichen der Polizei

In der Nacht zum Mittwoch (10.01.) kam es zu einem Zwischenfall, bei dem ein 41-jähriger Autofahrer versuchte, sich einer Polizeikontrolle im Bereich der Ziegelhüttenstraße zu entziehen. Kurz nach Mitternacht wollte eine Streife der Polizeistation Dieburg den Fahrer anhalten. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Beamten und versuchte mit erhöhter Geschwindigkeit zu fliehen.

Nur wenige Minuten später verließ der Fahrer sein Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizisten waren jedoch schnell zur Stelle und konnten ihn vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann ein Fahrverbot hat und demnach ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Der 41-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen verantworten. Das Fahrzeug wurde von einer berechtigten Person abgeholt.

