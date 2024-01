Verkehrsunfall durch herabfallende Eisplatte – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall durch eine herabfallende Eisplatte kam es am Dienstag in der Dr.-Otto-Röhm-Straße. Ein 61-jähriger Berufskraftfahrer war dort mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger in Richtung B 9 unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger kam diesem entgegen, als sich im Kurvenbereich eine größere Eisplatte von der Plane seines Aufliegers löste und im Frontbereich der Sattelzugmaschine des 61-Jährigen einschlug.

Hierdurch entstand nach erster Schätzung ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Laut dem 61-Jährigen soll es sich um eine blaue Zugmaschine mit einem Auflieger mit grauer Plane gehandelt haben.

Wir möchten aus diesem Anlass dazu sensibilisieren, Fahrzeuge und insbesondere Anhänger/ Auflieger vor Fahrtantritt von Schnee und Eis zu befreien. Gerade bei Anhängern/ Aufliegern mit Plane können sich bei längeren Standzeiten größere Mengen an Wasser sowie Schnee ansammeln und gefrieren. Wird das Eis dann nicht vor Fahrtantritt beseitigt, können sich während der Fahrt Teile davon lösen und so wie im hier beschriebenen Fall Unfälle verursachen. Deshalb sind Fahrer vor Fahrtantritt verpflichtet, ihr Fahrzeug, ob Auto oder LKW, von Schnee und Eis bzu befreien.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall – Von Sonne geblendet

Osthofen (ots) – Geblendet von der tiefstehenden Sonne verursachte ein 18-jähriger Autofahrer am gestrigen Mittwoch einen Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Um kurz nach 14 Uhr war der 18-Jährige in der Bahnhofstraße unterwegs, als die Jugendliche gerade einen dortigen Fußgängerüberweg überquerte.

Weil er eigenen Angaben nach von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, übersah der 18-Jährige die Fußgängerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

LKW schleift PKW mit

A 61/Bornheim (ots) – Ein 57-jähriger Fahrer eines PKW fuhr am 8.1.2024 gegen 20:35 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim auf das Heck eines vorausfahrenden LKW´s auf. Sein Audi verkeilte sich dabei unter dem Auflieger des LKW, sodass der PKW mehrere hundert Meter mitgezogen wurde, bis der LKW zum Stehen kam.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 57-Jährigen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab fast 0,9 Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Der 57-Jährige sowie der 41-jährige Fahrer des LKW blieben unverletzt.

Am Audi des 57-Jährigen entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf ca. 7.500 € schätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den Schaden am LKW-Auflieger schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro.

Über die an der Unfallstelle herumliegenden Fahrzeugteile fuhr dann noch ein 36-Jähriger mit seinem PKW. An dessen Auto entstand ein Frontschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der 57-jährige Unfallverursacher muss nun mit einem Strafverfahren und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 63/Erbes-Büdesheim (ots) – Einen LKW, der auf der A63 in Richtung Mainz in Schlangenlinien geführt wurde, meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer am 08.01.2024 gegen 17 Uhr der Polizei. Der LKW konnte durch die Polizei am Anschluss Erbes-Büdesheim von der Autobahn gezogen und am dortigen Mitfahrerparkplatz kontrolliert werden. Dabei stellten die Polizisten beim 59-jährigen Fahrer des LKW Anzeichen auf Drogeneinfluss fest.

Ein Vortest verlief positiv. Zudem fanden die Beamten im Rucksack des Mannes eine Tüte mit einem Pulver, bei dem es sich ebenfalls um Drogen handeln könnte. Der 59-Jährige musste mit zu Blutprobe. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten und die Tüte mit der pulverigen Substanz wurde sichergestellt. Den Trucker erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen sowie der Verlust der Fahrerlaubnis.