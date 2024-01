Sofa auf Autobahn verloren – 8 beschädigte Fahrzeuge

Walldorf (ots) – Am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr verlor ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe des Rastplatzes Steinbuckel aufgrund fehlender Ladungssicherung ein Sofa, wodurch 8 nachfolgende Autos beschädigt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Während der Beseitigung der Trümmerteile mussten die Fahrspuren der A5 voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte jedoch über den Rastplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Zwei Mülltonnen in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Schönau (ots) – Am frühen Mittwoch 10.01.2024 gegen 02:30 Uhr, setzte ein derzeit noch unbekannter Täter zwei Mülltonnen in der Hauptstraße in Brand und verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Durch die Hitze der brennenden Mülltonnen wurde eine weitere Tonne sowie die dahinterliegende Hausfassade stark beschädigt.

Hinweise auf einen Tatverdächtigen gibt es derzeit nicht. Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tatausführung sowie zur Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

Zwei Feuerwehrmänner durch Laserpointer verletzt

Pfaffengrund (ots) – Am Dienstag gegen 21:30 Uhr schädigte eine bislang unbekannte Täterschaft im Gebäude der Berufsfeuerwehr Heidelberg im Baumschulweg mittels starkem, grünen Laserpointer die Augen zweier Feuerwehrmänner. Die unbekannte Täterschaft befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Tankstellengelände in der Speyerer Straße.

Die beiden Feuerwehrmänner saßen an ihrem Arbeitsplatz im Gebäude der Berufsfeuerwehr Heidelberg mit ihrem Rücken zur offenen Fensterscheibe. Nach Erkennen des Lasers in den Räumlichkeiten, drehten sie sich in Richtung Fenster um, wurden kurzfristig vom Laser erfasst und klagten daraufhin über Augenschmerzen. Aufgrund der Augenverletzung konnten beide Feuerwehrmänner ihren Dienst nicht weiter fortsetzen und begaben sich in medizinische Behandlung.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd leitete Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffes auf die Einsatzkräfte ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Tel: 06221 3418-0 zu melden.

Mutwillig ausgelöster Rettungseinsatz endet teuer für 33-Jährige

Nußloch (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 04 Uhr meldete sich eine 33-jährige Frau bei ihrem Ex-Freund via Whatsapp und teilte mit, dass sie mehrere Tabletten eingenommen hätte. Zusätzlich schickte sie ein Bild eines leeren Blisters, um ihre Aussage zu untermauern. Umgehend verständigte er die Einsatzkräfte.

Nachdem eine Streifenbesatzung sowie Feuerwehr und Rettungsdienst in der Annahme einer lebensbedrohlichen Lage an der Wohnung der 33-Jährigen eintrafen und die Tür gewaltsam öffnen wollten, stellte sich schnell heraus, dass diese ihrem Ex-Freund lediglich Angst einjagen wollte. Bei einer Untersuchung durch die Rettungskraft wurden keine medizinischen Probleme festgestellt. Es wird nun geprüft, ob die Frau die Kosten des Einsatzes übernehmen muss.

Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Unfalls

Mannheim (ots) – Um 12:50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen u.a. einem Lkw auf der Altrheinbrücke in der Diffenestraße zwischen Sandhofen und Mannheim. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe, die in geringen Mengen in den Uferbereich des Rheins laufen, findet sich die Feuerwehr mit einem Löschboot und einem Mehrzweckboot sowie unter der Beteiligung eines Bootes der Wasserschutzpolizei vor Ort ein.

Der genaue Unfallhergang sowie das Verletzungsbild sind derzeit noch nicht bekannt. Durch die Unfallaufnahme kann es derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.